Israel giết chết lãnh đạo phụ trách vũ khí của Hamas

"Người dân Palestine đang trải qua thời kỳ khó khăn và chịu nhiều đau khổ... với sự hy sinh của hơn 70.000 người, trong đó mới nhất là chỉ huy thánh chiến Raad Saad và các đồng đội của ông ấy", thủ lĩnh Hamas ở Dải Gaza Khalil al-Hayya phát biểu trên kênh truyền hình Al-Aqsa của lực lượng này, theo AFP.

Cơ quan phòng vệ dân sự và các nguồn tin y tế tại Gaza nói với AFP rằng một cuộc tấn công của Israel đã giết chết 5 người ở khu Tel al-Hawa, phía tây nam thành phố Gaza.

Người dân Palestine và nhân viên cứu hộ khiêng một túi đựng thi thể của một nạn nhân trong cuộc tấn công của Israel vào một chiếc xe ở thành phố Gaza, ngày 13.12.2025. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Mahmud Bassal của Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza nói rằng 5 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe dân sự bị tấn công gần vòng xoay Nabulsi ở Tel al-Hawa. Ông còn nói rằng các thi thể bị cháy đen đã được đưa đến bệnh viện sau khi máy bay chiến đấu Israel nhắm mục tiêu vào chiếc xe dân sự bằng 3 tên lửa, khiến chiếc xe bốc cháy và bị phá hủy.

Khi được AFP liên hệ, quân đội Israel khẳng định chỉ có một cuộc tấn công duy nhất được thực hiện trong khu vực, khiến nhân vật cấp cao của Hamas là ông Raad Saad thiệt mạng.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 13.12 nói "nhằm đáp trả vụ nổ thiết bị nổ của Hamas làm bị thương lực lượng của chúng tôi hôm nay tại Dải Gaza... đã chỉ thị tiêu diệt Raad Saad". Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas ở Gaza, quân đội Israel đã rút về các vị trí phía sau cái gọi là Đường Vàng.

Hai ông Netanyahu và Katz mô tả ông Saad là "một trong những kiến trúc sư" của vụ tấn công Israel ngày 7.10.2023, sự kiện đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza. Quân đội Israel khẳng định Saad là người đứng đầu trụ sở sản xuất vũ khí của nhánh quân sự Hamas.

Các nguồn tin gia đình đã xác nhận cái chết của ông Saad với AFP và cho hay lễ tang sẽ được tổ chức trong ngày 14.12.

Trước đó vào ngày 13.12, quân đội Israel thông báo 2 binh sĩ dự bị bị thương nhẹ "do một thiết bị nổ phát nổ trong một chiến dịch nhằm dọn sạch khu vực cơ sở hạ tầng khủng bố ở phía nam Gaza".

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10.10 nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hamas, nhưng thỏa thuận này vẫn mong manh khi mỗi bên cáo buộc bên kia vi phạm các điều khoản.

Cũng trong ngày 14.12, thủ lĩnh Hamas Hayya tuyên bố rằng Hamas có quyền hợp pháp để sở hữu vũ khí và bất kỳ đề xuất nào cho các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza phải tôn trọng quyền đó. "Chúng tôi sẵn sàng nghiên cứu bất kỳ đề xuất nào bảo vệ quyền này đồng thời đảm bảo việc thành lập một nhà nước Palestine", ông Hayya nhấn mạnh, theo AFP.

Hamas được cho là sẽ phải giải giáp vũ khí theo kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Những thành viên Hamas nào giải giáp vũ khí sẽ được phép rời khỏi Gaza, nhưng Hamas đã nhiều lần bác bỏ đề xuất này. Cũng theo kế hoạch, quân đội Israel sẽ rút khỏi các vị trí của họ, Gaza sẽ được quản lý bởi một cơ quan chuyển tiếp được gọi là Hội đồng Hòa bình, và một lực lượng quốc tế sẽ được triển khai đến vùng lãnh thổ này.