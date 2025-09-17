Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Colombia dừng mua vũ khí Mỹ sau động thái mới của ông Trump

Văn Khoa
Văn Khoa
17/09/2025 12:17 GMT+7

Colombia ngày 16.9 đã ngừng mua vũ khí từ Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump ngừng hợp tác chống ma túy vì quốc gia Nam Mỹ không ngăn chặn được nạn buôn bán cocaine, theo AFP.

0Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.9 đã lên án Tổng thống Colombia Gustavo Petro vì không những không kiềm chế được việc sản xuất cocaine mà còn khiến sản lượng cocaine tăng vọt lên mức "kỷ lục mọi thời đại", theo AFP.

Tổng thống Trump tuyên bố do đó, ông "xem Colombia là nước đã không hoàn thành các nghĩa vụ kiểm soát ma túy của mình".

Colombia dừng mua vũ khí Mỹ sau động thái mới của ông Trump - Ảnh 1.

Một binh sĩ cầm vũ khí khi quân đội Colombia và Mỹ tiến hành tập trận chung ở Tolemaida (Colombia) vào ngày 26.1.2020

Ảnh: AFP

Phản ứng trước phát ngôn trên của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti tuyên bố rằng "từ thời điểm này trở đi... sẽ không mua vũ khí từ Mỹ", theo Đài phát thanh Blu Radio.

Tư lệnh Lục quân Colombia Francisco Cubides khẳng định nước này sẽ tiếp tục cuộc chiến nhằm "phá vỡ chuỗi buôn bán ma túy, dù có hay không có sự hỗ trợ của Mỹ". Mỹ là đối tác quân sự lớn nhất của Colombia.

Việc ông Trump tước tư cách đồng minh chống ma túy của Colombia được xem là mang tính biểu tượng và sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hàng triệu USD do Washington cung cấp cho Bogota mỗi năm để củng cố cuộc chiến chống lại các băng nhóm ma túy và các nhóm du kích cánh tả được tài trợ bởi hoạt động buôn bán cocaine, theo AFP.

Tuy nhiên, động thái trên được cho là sự chỉ trích gay gắt đối với những nỗ lực chống ma túy của Tổng thống Petro. Nhà lãnh đạo này đã phản pháo, tuyên bố rằng quân đội Colombia sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào "tiền viện trợ" từ Mỹ.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2022, Tổng thống Petro đã ủng hộ một sự thay đổi mô hình trong cuộc chiến chống ma túy do Mỹ dẫn đầu, chuyển từ việc xóa bỏ ma túy mang tính cưỡng ép sang tập trung vào những vấn đề xã hội thúc đẩy nạn buôn bán ma túy.

Dưới sự giám sát của Tổng thống Petro, việc trồng coca, thành phần chính trong cocaine, đã tăng khoảng 70%, theo ước tính của chính phủ Colombia và Liên Hiệp Quốc.

Tổng thống Petro viết trên mạng xã hội X rằng việc trồng coca tăng mạnh là do "sự gia tăng tiêu thụ (cocaine) trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Âu", trong khi việc tiêu thụ cocaine ở Mỹ chỉ ổn định "vì họ đã chuyển sang sử dụng fentanyl, loại thuốc gây chết người gấp 30 lần".

Từ năm 1986, Washington đã tiến hành đánh giá hằng năm về các nỗ lực chống ma túy của khoảng 20 quốc gia. Trong trường hợp của Colombia, viện trợ của Mỹ cho các nỗ lực chống ma túy là khoảng 380 triệu USD/năm, theo AFP.

