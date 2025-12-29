Israel tung laser phòng không ‘Iron Beam’ cho quân đội

The Times of Israel đưa tin các quan chức Israel đã tổ chức lễ bàn giao laser đánh chặn cho Không quân Israel hôm 28.12. Hệ thống vũ khí do Công ty quốc phòng Rafael ở Israel phát triển sẽ được tích hợp vào tổ hợp phòng không đa tầng “Vòm Sắt” của quân đội Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết đây là “một sự kiện lịch sử”, khẳng định đây là lần đầu tiên trên thế giới có một hệ thống đánh chặn bằng laser công suất cao đã đạt đến giai đoạn hoạt động hoàn chỉnh.

Mẫu laser phòng không được bàn giao cho quân đội Israel ngày 28.12 ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

"Thành tựu này gửi một thông điệp quan trọng đến kẻ thù của chúng tôi, cả gần và xa: đừng thách thức chúng tôi, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng", ông Katz nói.

Laser phòng không trên đã trải qua hơn 10 năm phát triển và các cuộc thử nghiệm cho thấy hiệu quả trong việc đánh chặn rốc két, đạn cối và máy bay không người lái (UAV).

Quân đội Israel cho biết hệ thống laser mang tên “Iron Beam” (tạm dịch: Tia Sắt) sẽ là sự bổ sung cho tổ hợp phòng không Vòm Sắt nổi tiếng, với nhiều lớp tên lửa đánh chặn. Vũ khí laser sẽ giúp đối phó các mục tiêu tầm gần với chi phí rẻ hơn, giảm được việc sử dụng các tên lửa đắt tiền chỉ để vô hiệu hóa những mục tiêu nhỏ lẻ.

Chỉ cần có nguồn năng lực liên tục, vũ khí laser sẽ không phải gặp nguy cơ hết đạn. Tuy nhiên, hạn chế của hệ thống này là nó không hoạt động hiệu quả trong điều kiện tầm nhìn hạn chế hay thời tiết xấu.

Không riêng Israel, nhiều nước phát triển cũng đang nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống đánh chặn bằng laser, trong bối cảnh chiến thuật tấn công theo kiểu “bầy đàn” bằng loạt UAV và rốc két trở nên phổ biến trong các cuộc đụng độ quân sự, đặt ra nhu cầu cần có vũ khí phòng không sử dụng liên tục và chi phí hợp lý.