Vũ khí laser chống UAV của Israel thực chiến thành công

Trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah tại Li Băng vào năm 2024, Không quân Israel đã đánh chặn hàng chục UAV do nhóm vũ trang Hezbollah phóng đi bằng một hệ thống vũ khí laser mới, theo tuyên bố từ quân đội và Bộ Quốc phòng Israel hôm 28.5.

Hệ thống vũ khí laser Iron Beam của Israel ẢNH: QUÂN ĐỘI ISRAEL

Hệ thống mới được sử dụng trong trận chiến là phiên bản công suất thấp hơn của hệ thống đánh chặn laser Iron Beam, dự kiến sẽ được bàn giao cho quân đội Israel vào cuối năm nay, theo tờ The Times of Israel. Cả hai hệ thống đều do tập đoàn quốc phòng Rafael của Israel phát triển.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết việc đẩy nhanh phát triển hệ thống này là nhằm đối phó với mối đe dọa UAV từ Hezbollah ở khu vực phía bắc.

Xem vũ khí laser mới của Israel thực chiến bắn hạ UAV do Hamas phóng ra. Video: Bộ Quốc phòng Israel

Trong thời gian diễn ra giao tranh, Hezbollah đã phóng hơn 300 UAV mang chất nổ vào Israel, nhiều chiếc trong số đó đã vượt qua được hệ thống phòng không, gây ra thương vong và thiệt hại.

"Trong suốt cuộc chiến hiện tại, Không quân Israel, bao gồm các binh sĩ thuộc Đơn vị Phòng không Trên không, đã nghiên cứu và triển khai các hệ thống laser trên thực địa, đạt được tỷ lệ đánh chặn vượt trội, giúp cứu sống dân thường và bảo vệ tài sản quốc gia", quân đội và Bộ Quốc phòng Israel cho biết.

UAV đối phương bị hệ thống laser của Israel bắn cháy ẢNH: CẮT TỪ CLIP CỦA BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Bộ Quốc phòng cũng đã công bố đoạn video ghi lại một số pha đánh chặn thành công từ hệ thống laser này.

Hệ thống Iron Beam được lắp trên xe kéo và sử dụng chùm năng lượng cao để phá hủy mục tiêu như rốc két, đạn pháo và UAV. Hệ thống này được cho là bắn ra chùm tia laser công suất 100-150 kW, theo chuyên san quân sự The War Zone.

Hệ thống Iron Beam có thể hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết, đối phó với nhiều mối đe dọa và có thể được triển khai linh hoạt. Theo tờ The Jerusalem Post, hệ thống công suất thấp được nhắc đến ở trên là Lite Beam.

Các loại vũ khí laser này được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo cho lưới phòng không của Israel bởi chi phí cho mỗi phát bắn thấp hơn nhiều so với một quả tên lửa đánh chặn trị giá vài chục ngàn USD của hệ thống tên lửa phòng không Iron Dome. Trong khi đó, các lực lượng đối địch của Israel trong khu vực như Hamas chỉ sử dụng các loại rốc két và UAV giá rẻ.