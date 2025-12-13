Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Israel đồng ý yêu cầu của Mỹ chi trả cho việc dọn dẹp Gaza

Thụy Miên
Thụy Miên
13/12/2025 05:00 GMT+7

Theo báo Yedioth Ahronoth hôm qua, Israel đồng ý với Mỹ sẽ phụ trách chi trả cho hoạt động dọn dẹp những đống đổ nát do xung đột trên khắp Dải Gaza.

Qua hơn 2 năm chiến sự, Dải Gaza hứng chịu tổn thất nặng nề từ các chiến dịch quân sự, không kích và việc Israel triển khai các xe ủi quân sự để san bằng các tòa nhà trên lãnh thổ. Yedioth Ahronoth dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel tiết lộ chính quyền Tel Aviv đồng ý với yêu cầu của Mỹ.

Israel đồng ý yêu cầu của Mỹ chi trả cho việc dọn dẹp Gaza - Ảnh 1.

Tình trạng đổ nát xảy ra khắp nơi trên lãnh thổ Gaza

Ảnh: AP

Các ước tính ban đầu cho thấy chi phí trực tiếp mà Israel cần phải chi trả lên đến hàng trăm triệu tiền shekel (1 shekel khoảng 8.100 đồng), trong khi toàn bộ dự án dọn dẹp và bắt đầu tái thiết có thể lên đến hàng tỉ shekel.

Việc dọn dẹp các đống đổ nát là điều kiện tiên quyết trước khi có thể khởi động công cuộc tái thiết ở Dải Gaza, được dự kiến sẽ bắt đầu trong giai đoạn 2 của thỏa thuận hòa bình. Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karoline Leavitt ngày 11.12 cho biết: "Hiện có nhiều hoạt động chuẩn bị âm thầm diễn ra cho giai đoạn 2 của thỏa thuận hòa bình, và Mỹ sẽ công bố những thông tin mới vào thời điểm thích hợp".

Các nhóm chống Hamas trỗi dậy,làm phức tạp tương lai Gaza

Ban đầu, Mỹ có kế hoạch thông báo chuyển giao sang giai đoạn 2 trong tháng này. Tuy nhiên, kế hoạch trên đã vấp phải trở ngại trong việc kêu gọi các nước gia nhập do Israel đặt ra nhiều giới hạn về việc nước nào có thể tham gia. Việc Hamas từ chối giải giới cũng là một vấn đề.

Trong khi đó, bão Byron đổ bộ Gaza khiến nhiều nhà cửa bị sập và hơn 10 người chết trong vòng 24 giờ vào hôm qua.

Tin liên quan

Israel duyệt thỏa thuận với Hamas, Mỹ sẽ điều quân đội giám sát ngừng bắn Dải Gaza

Israel duyệt thỏa thuận với Hamas, Mỹ sẽ điều quân đội giám sát ngừng bắn Dải Gaza

Nội các Israel đã thông qua bộ khung thỏa thuận giúp cứu con tin tại Dải Gaza trong khi Mỹ dự kiến đưa binh sĩ đến để giám sát ngừng bắn.

Hamas giết hàng chục người tại Dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn với Israel?

Hơn 70.000 người thiệt mạng ở Dải Gaza, khủng hoảng nhân đạo tiếp diễn

Khám phá thêm chủ đề

israel Mỹ gaza dải Gaza
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận