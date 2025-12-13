Israel đồng ý yêu cầu của Mỹ chi trả cho việc dọn dẹp Gaza

Qua hơn 2 năm chiến sự, Dải Gaza hứng chịu tổn thất nặng nề từ các chiến dịch quân sự, không kích và việc Israel triển khai các xe ủi quân sự để san bằng các tòa nhà trên lãnh thổ. Yedioth Ahronoth dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel tiết lộ chính quyền Tel Aviv đồng ý với yêu cầu của Mỹ.

Tình trạng đổ nát xảy ra khắp nơi trên lãnh thổ Gaza Ảnh: AP

Các ước tính ban đầu cho thấy chi phí trực tiếp mà Israel cần phải chi trả lên đến hàng trăm triệu tiền shekel (1 shekel khoảng 8.100 đồng), trong khi toàn bộ dự án dọn dẹp và bắt đầu tái thiết có thể lên đến hàng tỉ shekel.

Việc dọn dẹp các đống đổ nát là điều kiện tiên quyết trước khi có thể khởi động công cuộc tái thiết ở Dải Gaza, được dự kiến sẽ bắt đầu trong giai đoạn 2 của thỏa thuận hòa bình. Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karoline Leavitt ngày 11.12 cho biết: "Hiện có nhiều hoạt động chuẩn bị âm thầm diễn ra cho giai đoạn 2 của thỏa thuận hòa bình, và Mỹ sẽ công bố những thông tin mới vào thời điểm thích hợp".

Ban đầu, Mỹ có kế hoạch thông báo chuyển giao sang giai đoạn 2 trong tháng này. Tuy nhiên, kế hoạch trên đã vấp phải trở ngại trong việc kêu gọi các nước gia nhập do Israel đặt ra nhiều giới hạn về việc nước nào có thể tham gia. Việc Hamas từ chối giải giới cũng là một vấn đề.

Trong khi đó, bão Byron đổ bộ Gaza khiến nhiều nhà cửa bị sập và hơn 10 người chết trong vòng 24 giờ vào hôm qua.