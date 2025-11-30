Hơn 70.000 người thiệt mạng ở Dải Gaza, khủng hoảng nhân đạo tiếp diễn

Bé trai đứng cạnh đống đổ nát tại trại tị nạn Bureij ở miền trung Gaza hôm 29.11 ẢNH: AFP

Cơ quan y tế tại Dải Gaza ngày 29.11 cho hay số người thiệt mạng tại Dải Gaza vượt 70.000, khi xung đột giữa Israel với Hamas bùng nổ cách đây hơn 2 năm và trong bối cảnh 2 bên tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Theo AFP dẫn thông cáo của cơ quan này, từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10.10, đã có thêm 354 người Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel.

Có 2 thi thể được đưa đến bệnh viện ở Gaza trong vòng 48 giờ trước đó, một trong số đó được phát hiện dưới đống đổ nát. Thông cáo cho biết số người chết tăng vọt so với lần thống kê trước là do dữ liệu liên quan 299 thi thể đã được cơ quan chức năng xử lý và phê duyệt.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, Gaza vẫn chìm trong khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Con số thương vong mới nhất được đưa ra đúng vào dịp Liên Hiệp Quốc đánh dấu Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine, ngày 29.11 hằng năm.

"Bi kịch này, bằng nhiều cách, đã thử thách những chuẩn mực và luật lệ vốn dẫn dắt cộng đồng quốc tế suốt nhiều thế hệ", Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết.

Theo ông, việc giết hại quá nhiều thường dân, di dời liên tục toàn bộ dân số và cản trở viện trợ nhân đạo không bao giờ được chấp nhận trong bất kỳ trường hợp nào.

"Lệnh ngừng bắn gần đây mang đến một tia hy vọng. Điều quan trọng bây giờ là tất cả các bên phải tôn trọng lệnh ngừng bắn một cách toàn diện và hợp tác thiện chí hướng tới các giải pháp khôi phục và duy trì luật pháp quốc tế", ông kêu gọi.

Xung đột ở Gaza bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7.10.2023, khiến 1.221 người thiệt mạng và Hamas bắt 251 người đưa vào Gaza. Israel sau đó tiến hành chiến dịch quân sự trả đũa rầm rộ làm hàng chục ngàn người chết ở Gaza.

Khi lệnh ngừng bắn mới nhất bắt đầu, Hamas đang giam giữ 20 con tin còn sống và thi thể của 28 con tin khác. Hamas sau đó đã thả tất cả con tin còn sống và trả lại thi thể của 26 con tin.

Đổi lại, Israel đã thả gần 2.000 tù nhân Palestine đang bị giam giữ và trao trả thi thể của hàng trăm người Palestine.