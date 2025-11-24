Chông chênh thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Cáo buộc lẫn nhau

Tờ The Times of Israel tối 22.11 đưa tin lực lượng Hamas cảnh báo nhóm này có thể chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, sau khi Israel tiến hành loạt không kích vào dải đất này. Đây là diễn biến mới nhất tại Gaza, trong bối cảnh Hamas và Israel nhiều lần đổ lỗi lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, kể từ khi có hiệu lực hôm 10.10. Quân đội Israel ngày 22.11 đăng video tố một tay súng Hamas lợi dụng tuyến đường tiếp tế để áp sát và nổ súng vào lực lượng Israel ở khu vực do Tel Aviv kiểm soát, trước khi bị bắn hạ. Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định đây là hành vi vi phạm thỏa thuận, đồng thời nêu thêm Tel Aviv đã không kích đáp trả, giết chết 5 thành viên Hamas. Hamas chưa phản hồi về cáo buộc trên.

Trong khi đó, văn phòng truyền thông chính quyền Gaza cho hay đợt tấn công của Israel đã khiến 24 người thiệt mạng và 87 người bị thương, theo Al Jazeera, và Israel cũng không bình luận về thông tin này. Trong ngày 22.11, Hamas cáo buộc Israel bịa đặt lý do nhằm lấy cớ vi phạm ngừng bắn, và yêu cầu các nước trung gian lập tức can thiệp. Theo Hamas, lực lượng Israel ở Gaza liên tục tiến về phía tây và đang thay đổi hiện trạng của "đường vàng". Đây là ranh giới tạm thời được vạch ra để phân định những khu vực do Israel và Hamas kiểm soát theo lệnh ngừng bắn. Về phần mình, Israel nhiều lần cáo buộc Hamas vượt qua "đường vàng" và đe dọa binh sĩ nước này.

Một bé gái bị thương được đưa đến bệnh viện al-Shifa ở Gaza ngày 22.11 ẢNH: AP

Một nhà ngoại giao Ả Rập cho biết Hamas đã gửi thông điệp rằng nhóm chuẩn bị chấm dứt tuân thủ lệnh ngừng bắn sau những hành động của Israel. Tuy nhiên, người phát ngôn Hamas Izzat al-Rishq vào cuối ngày 22.11 bác bỏ thông tin này và cho biết Hamas đã yêu cầu các bên trung gian can thiệp, đồng thời đề nghị Israel tuân thủ thỏa thuận.

Thách thức cho trung gian

Cả Israel và Hamas đều cam kết duy trì ngừng bắn, nhưng diễn biến thực tế đang gây không ít sức ép cho các nước trung gian trong việc đảm bảo hai bên thực thi nghiêm túc thỏa thuận. Mỹ đã đưa ra lập trường ủng hộ Israel. Theo đó, một quan chức Washington nói giới lãnh đạo Hamas muốn duy trì ngừng bắn nhưng lại không thể quản lý những thành viên hoạt động thực địa ở Gaza. Trong khi đó, các nước Ả Rập dù vẫn chỉ trích Hamas nhưng cho rằng những hành động đáp trả của Israel là quá mức và đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng, theo The Times of Israel.

Hỏa hoạn tại một căn nhà ở TP.Gaza ngày 22.11 ẢNH: AFP

Trong hôm qua 23.11, Đài al-Hadath ở Ả Rập Xê Út dẫn các nguồn thạo tin cho biết phái đoàn quan chức cấp cao Hamas đã đến Cairo (Ai Cập) để gặp các quan chức tình báo Ai Cập và trao đổi tình hình leo thang tại Dải Gaza. Đoàn Hamas cũng dự kiến gặp đại diện các nước trung gian như Mỹ và Qatar để thảo luận những giải pháp ngăn chặn leo thang, cũng như quá trình chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch hòa bình, tập trung tái thiết và quản lý xã hội ở Gaza.