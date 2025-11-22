Mong manh thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Các đợt tấn công mới nhất bắt đầu từ hôm 19.11 khi Israel cho rằng binh sĩ nước này bị bắn tại TP.Khan Younis. Tính đến đầu ngày 20.11, chỉ sau khoảng 12 giờ, tổng số người thiệt mạng sau những đòn đáp trả của Israel là 33 người, theo AP.

Người Palestine tại hiện trường một vụ không kích ở Gaza ngày 20.11 Ảnh: AP

Đây là một trong những loạt tấn công chết chóc nhất từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 10.10. Hamas bác bỏ cáo buộc nổ súng về phía binh sĩ Israel, tố cáo Tel Aviv vượt qua "đường vàng" phân chia khu vực ngừng bắn, gây ra đợt di tản mới. Người phát ngôn Stephane Dujarric của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ quan ngại về tính mong manh của thỏa thuận và yêu cầu chấm dứt việc sát hại người Palestine tại Gaza.

Đợt tấn công diễn ra sau khi HĐBA LHQ thông qua kế hoạch hòa bình Gaza do Mỹ soạn thảo, theo đó trao quyền quản lý an ninh cho lực lượng quốc tế, thiết lập hội đồng chuyển tiếp và mở ra con đường đến một nhà nước Palestine độc lập. Tuy vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh sẽ không có một nhà nước Palestine, kể cả khi quan điểm này có phá hủy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Ả Rập Xê Út. Về việc Washington đồng ý bán chiến đấu cơ F-35 cho Riyadh, ông Netanyahu bác bỏ những lo ngại và nói Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cam kết tiếp tục đảm bảo ưu thế chất lượng quân sự của Israel. Mặt khác, ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ mở lại cửa khẩu Rafah ở miền nam Gaza với Ai Cập sau khi nhận được 3 thi thể con tin còn lại từ Hamas.