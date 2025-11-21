Mỹ bán F-35 cho Ả Rập Xê Út, có đáng lo cho Israel?

Nhưng điều ông không nhắc tới là số F-35 bán cho Ả Rập Xê út sẽ không có những tính năng vượt trội như F-35 của Israel, như hệ thống vũ khí tiên tiến và trang bị tác chiến điện tử.

Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ và chuyên gia quốc phòng cho biết máy bay F-35 mà Mỹ dự kiến bán cho Ả Rập Xê Út sẽ kém hiện đại hơn so với những phiên bản mà Israel đang vận hành để phù hợp với luật của Mỹ nhằm đảm bảo lợi thế quân sự của Israel trong khu vực.

Israel được hưởng các quyền đặc biệt để tùy chỉnh F-35 của mình, bao gồm khả năng tích hợp hệ thống vũ khí riêng và bổ sung khả năng gây nhiễu radar cùng các nâng cấp khác mà không cần sự chấp thuận của Mỹ.

Dù vậy, theo báo The Times of Israel đưa tin hôm 18.11, không quân Israel vẫn phản đối việc Mỹ bán F-35 cho Ả Rập Xê Út, cảnh báo rằng điều đó sẽ làm suy yếu ưu thế trên không của Israel trong khu vực.

Một chiếc F-35 của Mỹ cất cánh từ sân bay cũ của Căn cứ Hải quân Roosevelt Roads ở Ceiba, Puerto Rico ẢNH: REUTERS

Reuters dẫn lời ông Douglas Birkey, Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Không gian Vũ trụ Mitchell, cho biết Ả Rập Xê Út khó có khả năng nhận được tên lửa AIM-260 (JATM), thế hệ tên lửa không đối không đang được phát triển cho máy bay thế hệ 5 như F-35. Trong khi đó, Israel lại có khả năng sẽ được mua loại tên lửa có tầm bắn gần 200 km này.

Mỹ hiện có các phiên bản F-35 mạnh nhất, và có thể cung cấp cho Ả Rập Xê Út các máy bay F-35 kém hơn về công nghệ so với máy bay Israel thông qua gói phần mềm được cấp phép cho máy bay.

Bên cạnh sự khác biệt về năng lực, Israel duy trì lợi thế về số lượng với hai phi đội F-35 đã có và đang đặt mua phi đội thứ ba. Ả Rập Xê Út sẽ bị giới hạn ở hai phi đội mà sau vài năm nữa mới nhận được.

Israel cũng đã có kinh nghiệm vận hành F-35 khoảng tám năm.

Bất kỳ thương vụ bán nào cho Ả Rập Xê Út thường phải được quốc hội Mỹ phê chuẩn. Theo Reuters, sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Israel tại Đồi Capitol có thể cản trở việc phê chuẩn.

Các quan chức cũng lưu ý rằng Israel đang tìm cách đưa Ả Rập Xê Út vào nội dung Thỏa thuận Abraham để thúc đẩy bình thường hóa khu vực và tránh làm căng thẳng mối quan hệ với ông Trump.