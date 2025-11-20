Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel không kích trại tị nạn Palestine ở Li Băng

Khánh An
Khánh An
20/11/2025 05:16 GMT+7

AP ngày 19.11 đưa tin Israel không kích một trại tị nạn của người Palestine ở phía nam Li Băng khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Đây là cuộc tấn công chết chóc nhất tại Li Băng kể từ sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vào tháng 11.2024. Cuộc không kích trên, được tiến hành bằng máy bay không người lái vào ngày 18.11, đánh trúng một chiếc ô tô trong bãi đỗ xe của một thánh đường Hồi giáo tại trại tị nạn Ein el-Hilweh nằm ở ngoại ô thành phố ven biển Sidon, theo hãng tin NNA.

Israel không kích trại tị nạn Palestine ở Li Băng - Ảnh 1.

Một tay súng Hamas đứng gác gần hiện trường vụ không kích tại TP.Sidon ở Li Băng ngày 19.11

ẢNH: AP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã tấn công một khu huấn luyện của Hamas được sử dụng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào Israel và quân đội nước này. Hamas ra thông cáo lên án cuộc không kích, cáo buộc Israel đã đánh trúng một sân chơi thể thao dành cho các cư dân tại trại tị nạn, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng đây là một bãi huấn luyện.

Theo tờ The Times of Israel, IDF xác nhận đã tiêu diệt 2 thành viên Hezbollah trong các cuộc tập kích ở phía nam Li Băng vào ngày 18.11. Cuộc tấn công thứ nhất là tại khu vực Bint Jbeil và hạ một thành viên Hezbollah liên quan việc khôi phục hạ tầng của lực lượng này. Cuộc tấn công thứ 2 tại khu vực Blida hạ một thành viên Hezbollah chuyên thu thập thông tin tình báo về lực lượng Israel. IDF cáo buộc 2 thành viên trên đã có những hành động "vi phạm sự hiểu biết giữa Israel và Li Băng".

Hamas đang âm thầm lập lại quyền kiểm soát Gaza?

Lực lượng Hezbollah đã chia sẻ lại thông cáo nêu trên của Hamas trên Telegram, trong khi hãng NNA đăng phát biểu của nghị sĩ Li Băng Melhem Hujeiri gọi vụ tấn công là một "hành động phản trắc và tội ác".

