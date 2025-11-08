Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt Thủ tướng Israel

Văn phòng Tổng công tố viên Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 7.11 ra lệnh bắt đối với 37 người, gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben Gvir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir và những người khác, theo CNN.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một sự kiện ở Jerusalem hôm 16.10 ẢNH: REUTERS

Những người này bị cáo buộc phạm "tội ác chống lại loài người" và "diệt chủng" tại Dải Gaza và phạm tội ác đối với đội thuyền chở hàng viện trợ đến vùng đất này. Lực lượng Israel ngăn chặn đội tàu vào tháng 10. Tuyên bố còn nhắc đến Bệnh viện hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ - Palestine, được Ankara xây dựng tại Dải Gaza và bị Tel Aviv không kích vào tháng 3.

Israel đã ngay lập tức lên án hành động của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar gọi đây là màn quảng cáo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trong khi đó, Hamas hoan nghênh lệnh bắt và cho rằng hành động "xác nhận vị thế cao quý của nhân dân và lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ".

Làm thế nào để chứng minh tội diệt chủng, tội ác chiến tranh nghiêm trọng nhất?

Năm ngoái, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) cũng ra lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu với cáo buộc phạm tội chiến tranh liên quan cuộc xung đột tại Dải Gaza. Israel đã bác bỏ các cáo buộc trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ hành động của tòa án.

Diễn biến mới nhất xảy ra giữa lúc thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza vẫn còn hiệu lực nhưng đang trở nên mong manh. Thỏa thuận bắt đầu từ ngày 10.10 và là một phần trong kế hoạch hòa bình Trung Đông do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.