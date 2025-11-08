Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt Thủ tướng Israel

Vi Trân
Vi Trân
08/11/2025 08:29 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhiều quan chức khác với cáo buộc liên quan cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Văn phòng Tổng công tố viên Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 7.11 ra lệnh bắt đối với 37 người, gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben Gvir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir và những người khác, theo CNN.

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt Thủ tướng Israel - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một sự kiện ở Jerusalem hôm 16.10

ẢNH: REUTERS

Những người này bị cáo buộc phạm "tội ác chống lại loài người" và "diệt chủng" tại Dải Gaza và phạm tội ác đối với đội thuyền chở hàng viện trợ đến vùng đất này. Lực lượng Israel ngăn chặn đội tàu vào tháng 10. Tuyên bố còn nhắc đến Bệnh viện hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ - Palestine, được Ankara xây dựng tại Dải Gaza và bị Tel Aviv không kích vào tháng 3.

Israel đã ngay lập tức lên án hành động của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar gọi đây là màn quảng cáo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trong khi đó, Hamas hoan nghênh lệnh bắt và cho rằng hành động "xác nhận vị thế cao quý của nhân dân và lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ".

Làm thế nào để chứng minh tội diệt chủng, tội ác chiến tranh nghiêm trọng nhất?

Năm ngoái, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) cũng ra lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu với cáo buộc phạm tội chiến tranh liên quan cuộc xung đột tại Dải Gaza. Israel đã bác bỏ các cáo buộc trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ hành động của tòa án.

Diễn biến mới nhất xảy ra giữa lúc thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza vẫn còn hiệu lực nhưng đang trở nên mong manh. Thỏa thuận bắt đầu từ ngày 10.10 và là một phần trong kế hoạch hòa bình Trung Đông do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Tin liên quan

Bị kết luận phạm tội diệt chủng ở Gaza, Israel phản ứng

Bị kết luận phạm tội diệt chủng ở Gaza, Israel phản ứng

Israel lập tức có phản ứng sau khi một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc hôm nay 16.9 kết luận rằng Israel đã phạm tội diệt chủng ở Gaza, theo Reuters.

Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu Israel ngăn chặn 'hành động diệt chủng' ở Gaza

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói LHQ nên đề xuất dùng vũ lực ngăn chặn Israel

Thổ Nhĩ Kỳ thủ tướng Israel ICC dải Gaza Hamas xung đột hamas israel Benjamin Netanyahu
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

© 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

