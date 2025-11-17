Quân đội Israel nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Quân đội Israel tuyên bố đã nổ súng vào hai nghi phạm ở khu vực El Hamames gần biên giới Israel, sau đó mới nhận ra họ là lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, theo Reuters. Quân đội Israel lập luận các binh sĩ gìn giữ hòa bình đã bị nhận dạng nhầm do điều kiện thời tiết xấu, và vụ việc đang được xem xét.

Binh sĩ Israel trên xe tăng Merkava ở miền nam Li Băng ngày 6.11 Ảnh: AFP

Trong khi đó, Lực lượng Lâm thời Liên Hiệp Quốc tại Li Băng (UNIFIL) cáo buộc lực lượng Israel đã khai hỏa từ một xe tăng Merkava đóng bên trong lãnh thổ Li Băng về phía lực lượng gìn giữ hòa bình, khi đó đang đi bộ. Đạn pháo đã rơi xuống cách lực lượng gìn giữ hòa bình 5 m, khiến họ buộc phải tìm nơi trú ẩn, theo UNIFIL.

Cũng theo UNIFIL, xe tăng Israel đã rút lui sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình liên lạc với quân đội Israel thông qua các kênh chính thức. UNIFIL gọi vụ việc này là "vi phạm nghiêm trọng" Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết 1701, cùng với các điều khoản khác, quy định rằng không lực lượng vũ trang nào được phép hoạt động ở miền nam Li Băng, ngoại trừ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và quân đội Li Băng.

Quân đội Li Băng tuyên bố rằng vụ Israel vi phạm chủ quyền đã gây ra bất ổn trong nước và cản trở việc họ triển khai lực lượng ở miền nam Li Băng.

Quân đội Israel đang kiểm soát 5 khu đồn trú tại Li Băng và thường xuyên tiến hành các cuộc không kích ở miền nam nước này mà họ khẳng định là nhắm vào lực lượng vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Vào năm ngoái, Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn. Thỏa thuận đó yêu cầu Hezbollah không được sở hữu bất kỳ vũ khí nào ở miền nam và lực lượng Israel phải rút hoàn toàn khỏi Li Băng.

Israel cáo buộc Hezbollah cố gắng tái vũ trang, trong khi chính phủ Li Băng cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận bằng cách không rút quân và tiếp tục thực hiện các cuộc không kích, theo Reuters.