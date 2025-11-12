Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump kêu gọi Tổng thống Israel ân xá cho Thủ tướng Netanyahu

Vi Trân
Vi Trân
12/11/2025 23:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Tổng thống Israel Isaac Herzog ân xá cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đang bị xét xử trong 3 vụ án tham nhũng.

"Sáng nay, Tổng thống Isaac Herzog đã nhận được thư đính kèm từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi ông xem xét việc ân xá cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu", văn phòng của ông Herzog cho biết ngày 12.11, theo AFP.

Trong thư, ông Trump nói rằng ông viết thư cho ông Herzog vào "thời điểm lịch sử" khi hai bên vừa thiết lập được hòa bình tại Dải Gaza, điều mà ông cho là "đã được tìm kiếm trong ít nhất 3.000 năm".

Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái trong các vụ án đang diễn ra. Đến nay, chưa có phán quyết nào được đưa ra và những người ủng hộ ông Netanyahu cho rằng các phiên tòa này mang động cơ chính trị.

Ông Trump kêu gọi Tổng thống Israel ân xá cho Thủ tướng Netanyahu - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Quốc hội Israel hồi tháng 10

ẢNH: REUTERS

"Tôi xin kêu gọi ngài ân xá hoàn toàn cho ông Benjamin Netanyahu, vị thủ tướng mạnh mẽ và quyết đoán trong thời chiến. Mặc dù tôi hoàn toàn tôn trọng sự độc lập của hệ thống tư pháp Israel... nhưng tôi tin rằng 'vụ án' chống lại Bibi (biệt danh của ông Netanyahu - NV) là một vụ truy tố chính trị, phi lý", ông Trump viết.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel hồi tháng 10, ông Trump cũng đã đề nghị ông Herzog ân xá cho ông Netanyahu.

Trong một vụ án, ông Netanyahu và vợ bị cáo buộc nhận hơn 260.000 USD hàng xa xỉ như xì gà, trang sức và rượu sâm banh từ các tỉ phú để trao đi những ưu đãi chính trị.

Ông cũng bị cáo buộc cố gắng đàm phán để được 2 cơ quan truyền thông Israel đưa tin có lợi hơn trong 2 vụ án khác.

Tuyên bố từ văn phòng của ông Herzog cho biết Tổng thống Israel "tôn trọng ông Trump hết mực và tiếp tục bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với sự ủng hộ kiên định của Tổng thống Trump dành cho Israel".

Văn phòng Tổng thống Israel nhấn mạnh rằng bất chấp bức thư và tình cảm của ông Trump, bất kỳ ai muốn xin ân xá đều phải nộp đơn chính thức theo đúng các thủ tục đã được thiết lập.

