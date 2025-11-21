Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lo ngại tình hình leo thang ở Gaza

Khánh An
Khánh An
21/11/2025 05:31 GMT+7

Al Jazeera đưa tin ít nhất 4 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại các khu vực phía đông TP.Khan Younis ở Dải Gaza vào ngày 20.11.

Một ngày trước đó, giới chức y tế Gaza cho biết ít nhất 28 người Palestine thiệt mạng sau khi Israel tấn công một khu vực do Hamas kiểm soát.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu Hamas trên khắp Gaza, sau khi cáo buộc thành viên của nhóm này nổ súng vào các binh sĩ, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã kéo dài gần 6 tuần. Theo Reuters, không có binh sĩ Israel bị thương trong vụ việc. Hamas lên án các đợt không kích của Israel là sự leo thang nguy hiểm và kêu gọi Mỹ "tuân thủ những cam kết đã nêu và gây sức ép ngay lập tức lên Israel để thực thi lệnh ngừng bắn, chấm dứt các cuộc tấn công".

Lo ngại tình hình leo thang ở Gaza - Ảnh 1.

Một khu vực tại Dải Gaza bị Israel không kích hôm 19.11

Ảnh: Reuters

Trong lúc đó, lũ lụt nghiêm trọng phá hủy các lều trại và khiến hàng ngàn gia đình tại Gaza phải di dời đến các trung tâm khẩn cấp vốn đang quá tải. Mưa lớn vào tuần trước đã làm hư hại các trại tạm cư tại 29 địa điểm, ảnh hưởng gần 12.000 gia đình, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ tại Palestine (OCHA). 

Tại khu vực ven biển ở Khan Younis, hơn 4.000 hộ gia đình đối diện nguy cơ nước biển dâng lấn vào các lều trại, trong khi gió mạnh khiến nhiều lều bị sập. Các gia đình chịu đựng giá lạnh mà không có đủ hệ thống sưởi ấm và không có nhà vệ sinh, theo báo cáo của OCHA. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết họ dự định tiêm vắc xin cho hơn 40.000 trẻ em ở Gaza, gồm vắc xin sởi, ho gà, viêm gan B, lao và bại liệt.

Hamas đang âm thầm lập lại quyền kiểm soát Gaza?

Tin liên quan

Nan giải bài toán tái thiết Gaza

Nan giải bài toán tái thiết Gaza

Với những thiệt hại kinh hoàng trong 2 năm xung đột giữa Hamas - Israel, tái thiết Gaza là một quá trình đầy thách thức và đòi hỏi nhiều thời gian.

Kế hoạch hòa bình Gaza được Liên Hiệp Quốc thông qua, ông Trump lập tức ca ngợi

Nghị quyết lịch sử về Gaza

Khám phá thêm chủ đề

gaza israel Hamas
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận