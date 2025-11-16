Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hamas đang âm thầm lập lại quyền kiểm soát Gaza?
Video Thế giới

Hamas đang âm thầm lập lại quyền kiểm soát Gaza?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
16/11/2025 13:56 GMT+7

Hamas đang tìm cách mở rộng quyền kiểm soát Gaza khi các kế hoạch của Mỹ cho tương lai của Gaza đang dần thành hình, làm tăng thêm nghi ngờ của các đối thủ về khả năng Hamas chuyển giao lại quyền lực như đã hứa.

Người dân kéo đến các quầy hàng rau củ quả, và hy vọng cuộc sống bình thường đang trở lại Gaza khi lệnh ngừng bắn giữa Hamas và lực lượng Israel kéo dài sang tháng thứ hai.

Nhưng cùng lúc, cư dân cũng cho biết Hamas đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát mọi mặt của đời sống tại Gaza, từ việc điều tiết giá cả đến đánh thuế thuốc lá nhập khẩu.

Cảnh sát của Hamas đã trở lại đường phố, điều mà lực lượng này cho là cần thiết để lập lại trật tự.

Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng trước, Hamas đã nhanh chóng lập lại kiểm soát tại các khu vực mà Israel đã rút lui, giết hại hàng chục người Palestine mà Hamas cáo buộc là đã phạm các tội như hợp tác với Israel hay trộm cắp.

Ông Ismail Al-Thawabta, người đứng đầu văn phòng truyền thông của chính quyền Hamas, cho biết thông tin Hamas đánh thuế thuốc lá và nhiên liệu là không chính xác, và phủ nhận việc tăng thuế.

Người dân Gaza cho biết Hamas đang âm thầm giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ - Ảnh 1.

Người dân đi mua rau củ tại một khu chợ ở Nuiserat (Dải Gaza), ngày 13.11.2025

ẢNH: REUTERS

Ông cho biết nhóm này đang tập trung vào việc giữ giá thấp khi hàng hóa bắt đầu được chuyển trở lại Gaza.

“Chúng tôi có một kế hoạch thực địa liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng và duy trì, càng nhiều càng tốt, mối quan hệ giữa thương nhân và người tiêu dùng. Tuy nhiên, các nhóm chính phủ không đủ khả năng để quản lý toàn diện thị trường. Do đó, có một sự kiểm soát tương đối về vấn đề này - kiểm soát thương mại, kinh tế, hàng hóa và tăng giá”.

Sự trỗi dậy trở lại của Hamas càng làm tăng thêm sự bất ổn khi các kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Gaza đang dần thành hình.

Kế hoạch của ông Trump kêu gọi thành lập một chính quyền chuyển tiếp, triển khai lực lượng an ninh đa quốc gia, giải giáp Hamas và bắt đầu tái thiết.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, việc phân chia Gaza trên thực tế dường như ngày càng có khả năng xảy ra, khi lực lượng Israel vẫn được triển khai trên hơn một nửa lãnh thổ và những nỗ lực thúc đẩy kế hoạch đang chững lại.

Khi được yêu cầu bình luận về lời kể của người dân Gaza, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Đây là lý do tại sao Hamas không thể và sẽ không nắm quyền ở Gaza”.

Phát ngôn viên này nói một chính phủ mới ở Gaza có thể được thành lập sau khi Liên Hiệp Quốc phê duyệt kế hoạch của Tổng thống Trump. Họ cho biết đã có những tiến triển trong việc thành lập lực lượng đa quốc gia.

Tin liên quan

Ông Trump nói Israel sẽ quay lại Gaza nếu Hamas vi phạm, không cần quân Mỹ can thiệp

Ông Trump nói Israel sẽ quay lại Gaza nếu Hamas vi phạm, không cần quân Mỹ can thiệp

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cân nhắc để Israel nối lại chiến dịch quân sự ở Dải Gaza nếu Hamas không tuân thủ cam kết, trong khi quân đội Israel được chỉ đạo sẵn sàng kế hoạch đánh bại Hamas.

Khám phá thêm chủ đề

gaza Hamas israel Donald Trump Liên Hiệp Quốc dải Gaza Nuiserat Bộ Ngoại giao thuốc lá Ngừng bắn Tổng thống Trump kiểm soát gaza xung đột Hamas-Israel Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận