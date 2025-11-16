Hamas đang âm thầm lập lại quyền kiểm soát Gaza?

Người dân kéo đến các quầy hàng rau củ quả, và hy vọng cuộc sống bình thường đang trở lại Gaza khi lệnh ngừng bắn giữa Hamas và lực lượng Israel kéo dài sang tháng thứ hai.

Nhưng cùng lúc, cư dân cũng cho biết Hamas đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát mọi mặt của đời sống tại Gaza, từ việc điều tiết giá cả đến đánh thuế thuốc lá nhập khẩu.

Cảnh sát của Hamas đã trở lại đường phố, điều mà lực lượng này cho là cần thiết để lập lại trật tự.

Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng trước, Hamas đã nhanh chóng lập lại kiểm soát tại các khu vực mà Israel đã rút lui, giết hại hàng chục người Palestine mà Hamas cáo buộc là đã phạm các tội như hợp tác với Israel hay trộm cắp.

Ông Ismail Al-Thawabta, người đứng đầu văn phòng truyền thông của chính quyền Hamas, cho biết thông tin Hamas đánh thuế thuốc lá và nhiên liệu là không chính xác, và phủ nhận việc tăng thuế.

Người dân đi mua rau củ tại một khu chợ ở Nuiserat (Dải Gaza), ngày 13.11.2025 ẢNH: REUTERS

Ông cho biết nhóm này đang tập trung vào việc giữ giá thấp khi hàng hóa bắt đầu được chuyển trở lại Gaza.

“Chúng tôi có một kế hoạch thực địa liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng và duy trì, càng nhiều càng tốt, mối quan hệ giữa thương nhân và người tiêu dùng. Tuy nhiên, các nhóm chính phủ không đủ khả năng để quản lý toàn diện thị trường. Do đó, có một sự kiểm soát tương đối về vấn đề này - kiểm soát thương mại, kinh tế, hàng hóa và tăng giá”.

Sự trỗi dậy trở lại của Hamas càng làm tăng thêm sự bất ổn khi các kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Gaza đang dần thành hình.

Kế hoạch của ông Trump kêu gọi thành lập một chính quyền chuyển tiếp, triển khai lực lượng an ninh đa quốc gia, giải giáp Hamas và bắt đầu tái thiết.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, việc phân chia Gaza trên thực tế dường như ngày càng có khả năng xảy ra, khi lực lượng Israel vẫn được triển khai trên hơn một nửa lãnh thổ và những nỗ lực thúc đẩy kế hoạch đang chững lại.

Khi được yêu cầu bình luận về lời kể của người dân Gaza, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Đây là lý do tại sao Hamas không thể và sẽ không nắm quyền ở Gaza”.

Phát ngôn viên này nói một chính phủ mới ở Gaza có thể được thành lập sau khi Liên Hiệp Quốc phê duyệt kế hoạch của Tổng thống Trump. Họ cho biết đã có những tiến triển trong việc thành lập lực lượng đa quốc gia.