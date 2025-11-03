Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hamas trả thêm 3 thi thể, thỏa thuận ngừng bắn với Israel vẫn bấp bênh
Video Thế giới

Hamas trả thêm 3 thi thể, thỏa thuận ngừng bắn với Israel vẫn bấp bênh

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
03/11/2025 18:39 GMT+7

Hamas đã trao trả thi thể của 3 con tin trong ngày 2.11, ngay cả khi lực lượng này đổ lỗi cho Israel về việc vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh.

Ngày 2.11, một đoàn xe mang theo thi thể các con tin Israel được lực lượng Hamas trao trả đã đến Tel Aviv. Đây được cho là 3 trong số 11 con tin Israel đã thiệt mạng, được trao trả trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn.

Tel Aviv cho rằng Hamas quá chậm trễ trong việc trao trả thi thể, nhưng Hamas nói đang cố gắng làm nhanh hết mức có thể vì nhiều điều kiện khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và các nhóm Ai Cập cũng đã được phép hỗ trợ trong việc tìm kiếm các thi thể.

Vấn đề này đã trở thành một trong những tranh chấp cản trở việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Trước đó trong ngày 2.11, một cuộc không kích của Israel đã giết chết một người tại phía bắc Gaza. Quân đội Israel thì cho biết đã không kích tay súng được cho là đe dọa đến lực lượng này.

Hamas: Trao trả thêm 3 thi thể con tin, thỏa thuận với Israel vẫn mong manh - Ảnh 1.

Một tay súng Hamas đứng gác gần “ranh giới vàng” mà quân đội Israel đã rút lui theo lệnh ngừng bắn, tại Thành phố Gaza, ngày 2.11.2025

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh vẫn sẽ có thêm nhiều hành động khác trong tương lai: “Vẫn còn các nhóm Hamas hoạt động tại các khu vực chúng tôi kiểm soát ở Gaza, và chúng tôi đang tiến hành tiêu diệt một cách có hệ thống. Thực tế, có hai nhóm: một ở Rafah và một ở Khan Younis, và chúng sẽ bị tiêu diệt”.

Hamas đã công bố một danh sách các vi phạm lệnh ngừng bắn từ Israel, cũng như bác bỏ cáo buộc nhóm vi phạm thỏa thuận khi tấn công binh sĩ Israel.

Dù vậy, thỏa thuận đã giúp giảm đi các cuộc giao tranh, đồng thời cho phép hàng trăm ngàn người Palestine trở về nhà tại Gaza.

Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả tất cả các con tin còn sống, cam kết trao trả tổng cộng 28 con tin đã thiệt mạng. Tính đến ngày 2.11, họ đã trao trả 17 thi thể.

Xem thêm bình luận