Hamas nhận tin phải lựa chọn: rút lui hoặc sẽ bị Israel bắn

The Times of Israel ngày 31.10 dẫn lời quan chức Mỹ cho hay các nhà đàm phán của Ai Cập và Qatar đã thông báo với Hamas rằng những thành viên nhóm vũ trang cần rời khỏi những khu vực ở Gaza đang do Israel kiểm soát, nếu không sẽ có nguy cơ bị bắn hạ.

Thời hạn để Hamas di chuyển kết thúc vào 20 giờ ngày 30.10 theo giờ địa phương. Axios cho hay Mỹ đã cho phép Hamas đi qua những hành lang an toàn để về khu vực do nhóm này kiểm soát.

Xe xúc của Israel ngày 20.10 đặt những khối vuông màu vàng để đánh dấu "đường vàng" phân định vùng kiểm soát của Israel trên thực địa ẢNH: REUTERS

Vài tuần trước khi Hamas và Israel nhất trí thỏa thuận hòa bình đầu tháng 10, quân đội Israel đã công bố bản đồ phân định vùng lãnh thổ mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang kiểm soát ở Gaza. Israel tuyên bố kiểm soát một nửa Gaza ở phía đông, vẽ ra “đường vàng” để phân định giới tuyến trên thực địa, khẳng định sẽ nổ súng nếu Hamas vượt qua ranh giới này.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết không phải lực lượng nào trên thực địa cũng nắm rõ giới tuyến từ bản đồ. Việc phân định cũng chưa thực sự rõ ràng khi Mỹ và Israel công bố bản đồ với những ranh giới khác nhau, theo BBC. Israel ngày 14.10 đã công bố bản đồ mới nhất về "đường vàng" phân định vùng kiểm soát.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm 20.10 cho biết đã thông qua bên trung gian để cảnh báo Hamas rời khỏi vùng do IDF kiểm soát, cho rằng vẫn còn tay súng Hamas ẩn náu ở những khu vực này.

Giữa thời điểm thực thi lệnh ngừng bắn, Israel và Hamas đã có các cuộc đụng độ nhỏ. Israel cáo buộc Hamas tấn công khiến quân nhân IDF thiệt mạng ở thành phố Rafah thuộc Gaza. Hamas khẳng định không liên quan đến vụ tấn công, do không thể liên lạc với các thành viên hoạt động ở lãnh thổ do IDF kiểm soát.

Khói bốc lên tại thành phố Khan Younis, Gaza ngày 30.10 ẢNH: REUTERS

Israel tuần này đã không kích Dải Gaza, nói rằng nhằm vào các thành viên Hamas để đáp trả vụ tấn công của nhóm vũ trang. Cơ quan y tế Gaza cho hay đã có hơn 100 người thiệt mạng tuần này do các đợt không kích của Israel. Hamas và Israel khẳng định vẫn sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn. Truyền thông Israel ngày 30.10 cho hay Hamas vừa bàn giao thêm thi thể 2 con tin cho Israel. Hiện còn 11 thi thể con tin Israel ở Gaza chưa được trao trả.