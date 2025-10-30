Israel cam kết ngừng bắn sau khi không kích giết 104 người

Giới chức y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến 104 người thiệt mạng, trong số đó có trẻ em.

Ông Abed Awaida đã mất đi đứa cháu trai.

Ông Awaida kể lại: "Israel tấn công chúng tôi lúc 4 giờ sáng khi chúng tôi đang ngủ. Quân Israel giết chúng tôi và giết những đứa trẻ lúc 4 giờ sáng, trong khi chúng tôi đang ngủ, họ tấn công chúng tôi".

Israel cho biết các tay súng Palestine đã giết chết một binh sĩ của họ bên trong "ranh giới vàng", một khu vực bên trong Gaza được phân định theo thỏa thuận ngừng bắn.

Quân đội Israel sáng 29.10 cho biết sẽ một lần nữa tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và sẽ phản ứng kiên quyết với "bất kỳ vi phạm nào".

Người dân Palestine kiểm tra hiện trường vụ tấn công của Israel vào một ngôi nhà ở thành phố Gaza hôm 29.10 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Họ đã giết một binh sĩ Israel, vì vậy Israel đánh trả. Và họ nên đánh trả".

Phát biểu với các phóng viên trên chuyến bay vào sáng 29.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng Hamas sẽ tuân thủ thỏa thuận.

"Họ phải cư xử đúng mực. Họ là bên gây rối, nhưng họ đã nói rằng họ sẽ tuân thủ, và nếu họ tuân thủ thì họ sẽ được hạnh phúc. Còn nếu họ không nghe thì sẽ bị tiêu diệt. Mạng sống của họ sẽ chấm dứt và họ hiểu điều đó", ông Trump nói.

Hamas phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào lực lượng Israel tại Rafah, ở phía nam Gaza, và nói trong một tuyên bố rằng lực lượng này vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn.

Một số người Palestine phải rời bỏ nhà cửa lo sợ lệnh ngừng bắn đang sụp đổ.

Ông Abu Fathi Awidaa đã mất các cháu của mình trong các cuộc tấn công gần đây của Israel.

"Israel là những kẻ bội tín lớn nhất trên trái đất. Những kẻ phản bội. Phản bội, không chỉ chiếm đất của chúng tôi, mà còn giết hại con cháu chúng tôi", ông Awidaa nói.

Theo thỏa thuận, Hamas đã phóng thích tất cả các con tin còn sống để đổi lấy gần 2.000 tù nhân và người bị giam giữ trong chiến tranh Palestine, trong khi Israel rút quân và ngừng các cuộc tấn công.

Nhưng trọng tâm của Israel giờ đây đã chuyển từ việc đưa các con tin còn sống trở về sang việc tìm kiếm hài cốt của những người đã chết khi bị giam giữ.

Hamas đã đồng ý giao nộp hài cốt của tất cả các con tin đã chết, nhưng cho biết sẽ cần thời gian để xác định vị trí và thu thập tất cả các thi thể.

Israel nói rằng nhóm vũ trang này có thể tiếp cận hầu hết các hài cốt này và đang trì hoãn việc tuân thủ.

Quân đội Israel đã công bố đoạn phim từ máy bay không người lái (UAV) mà họ cho là cho thấy Hamas chôn giấu hài cốt tại một địa điểm khai quật trước khi gọi một nhóm của Ủy ban Chữ thập đỏ (ICRC) tới và giả vờ như vừa tìm thấy một con tin mất tích.

Hãng tin Reuters có thể xác nhận độc lập địa điểm trong video, nhưng không thể xác minh ngày tháng của video hoặc lời kể của Israel về nội dung video.

Hamas đã không phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

ICRC cho biết nhóm của tổ chức này không biết trước rằng hài cốt đã được chôn giấu tại địa điểm trước khi họ đến.