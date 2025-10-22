Gian nan tìm thi thể người thân dưới núi gạch vụn ở Gaza

Vào ngày 5.11.2023, chưa đầy một tháng sau khi chiến tranh ở Gaza bùng nổ, một cuộc không kích của Israel đã cướp đi sinh mạng của cha, mẹ, chị gái và hai anh em trai của ông Jumaa al-Safadi.

Khi nghe được tin tức về lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, việc đầu tiên ông làm là liên hệ với Lực lượng Phòng vệ Dân sự Palestine để tìm kiếm thi thể người thân đã bị chôn vùi dưới chính ngôi nhà của mình ở thành phố Gaza trong suốt hai năm qua.

Ông al-Safadi kể lại: "Đó là một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Không ai có thể tả được mức độ mất mát mà tôi đang trải qua. Tôi đang nói về một người cha, một người mẹ, một người anh trai, và một người chị gái, và rằng tôi đã mất đi thứ quý giá nhất mà mình có thể có, một thứ không gì có thể bù đắp được. Bổn phận của tôi là phải tìm thấy họ từ dưới đống đổ nát và đưa họ đến một nơi mà chúng tôi có thể tiễn đưa họ".

Kể từ khi gia đình ông Safadi qua đời, các cuộc không kích của Israel đã biến phần lớn Gaza thành một vùng đất hoang tàn và khiến gần 68.000 người Palestine thiệt mạng, theo số liệu từ cơ quan y tế Gaza.

Con số thương vong này chưa bao gồm vài nghìn thi thể cơ quan y tế tin rằng vẫn đang nằm dưới đống đổ nát.

Theo ông Ibrahim Abu al-Rish thuộc Lực lượng Phòng vệ Dân sự, việc thiếu các thiết bị hạng nặng như máy đào đã khiến công tác tìm kiếm trở nên khó khăn.

Đống đổ nát nơi gia đình ông Jumaa al-Safadi bị chôn vùi sau cuộc không kích của Israel ẢNH: REUTERS

Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7.10.2023 với cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel. Theo số liệu của Israel, các tay súng đã giết 1.200 người và bắt giữ 251 con tin.

Ông Safadi cho biết kể từ lệnh ngừng bắn vào ngày 10.10, sự chú ý của quốc tế đã tập trung vào việc Hamas tìm kiếm và trao trả thi thể của các con tin đã chết cho Israel, nhưng lại bỏ qua nhiều người Palestine mất tích.

"Tất cả các cơ quan quốc tế và tổ chức quốc tế, ngay khi chiến tranh kết thúc, việc đầu tiên họ làm là cố gắng thu hồi thi thể của phía Israel. Đối với tôi, dù tôi là người Palestine hay người Gaza thì tôi vẫn là con người và tôi có quyền được tìm thấy người thân của mình và chôn cất họ", ông al-Safadi chia sẻ.