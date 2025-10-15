Israel đòi cắt viện trợ Gaza, ông Trump dọa dùng vũ lực giải giáp Hamas

Các tay súng Hamas ngày 14.10 đã trao trả thêm thi thể con tin đã thiệt mạng cho Israel. Đây là một tiến triển sau một số dấu hiệu cản trở khi cả hai bên đều cáo buộc bên kia vi phạm lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Quân đội Israel cùng ngày cho biết họ đã nhận được 4 thi thể từ Hội Chữ thập đỏ, đang được đưa đi nhận dạng tại Israel.

Các thi thể được trả lại sau khi Israel tuyên bố sẽ cắt giảm một nửa số lượng xe tải cứu trợ nhân đạo được phép vào Gaza.

Động thái này được thực hiện để trừng phạt Hamas vì điều mà Israel gọi là hành vi vi phạm thỏa thuận chuyển giao hài cốt theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tuần trước của nhóm này.

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc trao trả thêm thi thể có đủ thỏa mãn để Israel khôi phục hoàn toàn dòng viện trợ hay không.

Một người phụ nữ đặt nến tại đài tưởng niệm tạm thời dành cho các con tin Israel đã thiệt mạng, tại Tel Aviv (Israel), ngày 14.10.2025 ẢNH: REUTERS

Việc trao trả 28 con tin đã chết vẫn là một trong những chi tiết cuối cùng cần được giải quyết trong thỏa thuận chấm dứt hơn 2 năm xung đột.

Hamas hiện đã trao trả 8 hài cốt con tin đã chết, vẫn còn lại ít nhất 19 người được cho là đã chết và một người mất tích.

Triển vọng cho kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump càng trở nên u ám hơn vào ngày 14.10 khi ông đe dọa sẽ tấn công quân sự Hamas trừ khi nhóm này giải giáp vũ khí.

Cho đến nay, Hamas đã bác bỏ yêu cầu hạ vũ khí, và trước đó, ông Trump đã cho phép Hamas giành lại một phần quyền kiểm soát Gaza, ít nhất là tạm thời.

Theo người dân, các tay súng Hamas xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố Gaza. Và, trong một đoạn video được công bố cuối ngày 13.10, Hamas đã hành quyết một số người mà họ cáo buộc là hợp tác với Israel tại một quảng trường ở thành phố Gaza.

Các nguồn tin của Hamas nói với Reuters rằng nhóm này sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm trật tự nào ở Gaza và sẽ nhắm vào những người hợp tác với kẻ thù, cướp bóc có vũ trang và buôn bán ma túy.

Trong khi đó, cơ quan y tế Gaza cho biết Israel đã giết chết 6 người Palestine trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại hai địa điểm ở Gaza.

Hamas cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi quân đội Israel cho biết đã nổ súng vào những người vượt qua ranh giới ngừng bắn và tiếp cận lực lượng Israel, bất chấp lời kêu gọi lùi lại.