Thế giới

Israel nói thi thể được trao trả không trùng khớp, bộ trưởng đòi xóa sổ Hamas

Vi Trân
Vi Trân
15/10/2025 16:30 GMT+7

Quân đội Israel thông báo một thi thể được Hamas trao trả không phải là con tin mà là một người Palestine.

Đêm 14.10, Hamas đã trao trả 4 thi thể được cho là của các con tin cho phía Israel. Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, quân đội Israel xác định 3 thi thể là đúng nhưng thi thể thứ tư không phải là con tin mà thực tế là một người Palestine.

Israel nói thi thể không trùng khớp, bộ trưởng đòi xóa sổ Hamas - Ảnh 1.

Xe của hội Chữ thập Đỏ chở các thi thể được Hamas trao trả cho Israel tại thành phố Gaza ở Dải Gaza vào đêm 14.10

ẢNH: REUTERS

Theo tờ The Times of Israel, quân đội Israel yêu cầu Hamas làm mọi cách cần thiết để trao trả toàn bộ các con tin đã thiệt mạng. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir tuyên bố quân đội sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đưa toàn bộ con tin về nước.

"Đây là bổn phận đạo đức, quốc gia và tôn giáo Do Thái của chúng ta. Phối hợp với các cấp chính trị, chúng ta sẽ nhấn mạnh và kiên quyết thực hiện toàn bộ các thỏa thuận", ông Zamir nói tại một buổi lễ ngày 15.10.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir kêu gọi "xóa sổ" Hamas nếu nhóm này không trả toàn bộ thi thể con tin Israel.

Trong 2 ngày qua, Hamas đã trao trả 7 thi thể và vẫn còn giữ 21 thi thể con tin Israel. Theo thỏa thuận do Mỹ và các nước trong khu vực làm trung gian đàm phán, Hamas đã thả toàn bộ 20 con tin còn sống vào hôm 13.10, hơn 2 năm từ khi chiến sự bùng phát.

Ông Ben Gvir, chính trị gia theo đường lối cứng rắn và đã phản đối thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, cáo buộc tổ chức này đang "giở trò" khi trì hoãn trao trả thi thể. Ông Ben Gvir kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa ra tối hậu thư cho Hamas rằng nếu tiếp tục trì hoãn, Israel sẽ dừng toàn bộ nguồn cứu trợ vào Dải Gaza ngay lập tức.

Cùng ngày, người phát ngôn Hazem Qassem của Hamas nói rằng lực lượng này đang thực hiện các cam kết trong thỏa thuận khi trao trả thi thể của các binh sĩ Israel bị bắt làm con tin. The Times of Israel cho rằng đây là sự thừa nhận gián tiếp của Hamas đối với cáo buộc từ Israel.

Tuy nhiên, ông Qassem tố cáo Israel vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận khi sát hại dân thường tại Shejaiya và Rafah, đồng thời kêu gọi các bên trung gian gây sức ép để Tel Aviv tuân thủ cam kết. Israel chưa bình luận về cáo buộc này.

