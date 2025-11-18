Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Kế hoạch hòa bình Gaza được Liên Hiệp Quốc thông qua, ông Trump lập tức ca ngợi

Khánh An
Khánh An
18/11/2025 07:40 GMT+7

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Mỹ soạn thảo, trong đó có việc triển khai một lực lượng quốc tế đến Dải Gaza và lập Hội đồng Hòa bình do ông Trump làm chủ tịch.

Kế hoạch hòa bình Gaza được Liên Hiệp Quốc thông qua, ông Trump lập tức ca ngợi - Ảnh 1.

Phiên họp Hội đồng Bảo an hôm 17.11 nhằm bỏ phiếu đối với nghị quyết

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 18.11 đưa tin Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm củng cố kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó bao gồm việc triển khai một lực lượng quốc tế và một lộ trình hướng tới một nhà nước Palestine trong tương lai.

Có 13 phiếu ủng hộ nghị quyết này trong cuộc bỏ phiếu được Washington ca ngợi là "mang tính lịch sử và xây dựng". Chỉ có Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng nhưng không phủ quyết.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz nói rằng "nghị quyết hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng khác, giúp Gaza có thể phát triển và tạo ra một môi trường cho phép Israel được sống trong an ninh".

Tuy nhiên, Hamas, lực lượng bị nghị quyết loại khỏi bất kỳ vai trò điều hành nào ở Gaza, cho rằng văn bản này không đáp ứng "những yêu cầu và quyền lợi chính trị, nhân đạo của người Palestine".

Người dân Gaza cho biết Hamas đang âm thầm giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ

Nghị quyết vốn được chỉnh sửa nhiều lần do các cuộc đàm phán căng thẳng, "tán thành" kế hoạch của Tổng thống Trump, kế hoạch đã cho phép một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10.10 tại vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá.

Kế hoạch hòa bình cho phép thành lập một Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) phối hợp với Israel, Ai Cập và lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện, nhằm giúp bảo đảm an ninh các khu vực biên giới và phi quân sự hóa Dải Gaza.

ISF có nhiệm vụ thực hiện "việc tháo bỏ vũ khí vĩnh viễn của các nhóm vũ trang phi nhà nước", bảo vệ dân thường và bảo đảm các hành lang viện trợ nhân đạo.

Kế hoạch cũng cho phép thành lập một "Hội đồng Hòa bình," một cơ quan điều hành lâm thời cho Gaza, mà về mặt lý thuyết ông Trump sẽ làm chủ tịch, với nhiệm kỳ kéo dài đến cuối năm 2027. Nghị quyết có đề cập khả năng hình thành một nhà nước Palestine trong tương lai.

Văn bản nêu rằng, khi chính quyền Palestine thực hiện các cải cách được yêu cầu và việc tái thiết Gaza đang được tiến hành, "các điều kiện cuối cùng có thể sẽ được thiết lập để mở ra một lộ trình đáng tin cậy hướng tới quyền tự quyết và thành lập nhà nước Palestine". Khả năng này đã bị Israel kiên quyết bác bỏ.

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon nói trước cuộc bỏ phiếu rằng nghị quyết sẽ "đảm bảo rằng Hamas sẽ không còn đe dọa Israel nữa".

Tổng thống Mỹ Trump ca ngợi việc Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch hòa bình Gaza của ông, nói rằng điều này sẽ dẫn đến "hòa bình hơn nữa trên khắp thế giới".

Nhà lãnh đạo viết trên mạng xã hội rằng cuộc bỏ phiếu này "công nhận và tán thành Hội đồng Hòa bình, mà tôi sẽ làm chủ tịch". "Điều này sẽ đi vào lịch sử như một trong những sự phê chuẩn lớn nhất trong lịch sử Liên Hiệp Quốc và sẽ dẫn đến hòa bình hơn nữa trên khắp thế giới", ông viết.

Xem thêm bình luận