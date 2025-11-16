Sắp bỏ phiếu về kế hoạch hòa bình Gaza

Sau cuộc họp, nhiều nước Hồi giáo và Trung Đông ra tuyên bố chung ủng hộ việc thành lập lực lượng quốc tế nhằm duy trì ổn định ở Gaza. "Chúng tôi nhấn mạnh đây là một nỗ lực chân thành, và bản kế hoạch đưa ra một con đường khả thi hướng tới hòa bình và ổn định, không chỉ giữa người Israel và người Palestine, mà còn cho toàn bộ khu vực", tuyên bố chung có đoạn.

Người dân Gaza cho biết Hamas đang âm thầm giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ

Tuy nhiên, một số điều khoản nghị quyết vấp phải sự phản đối của Nga. Moscow đã đưa ra đề xuất khác, ủng hộ ngừng bắn ở Gaza, song không đề cập việc thành lập lực lượng quốc tế hay "Hội đồng hòa bình" để quản trị Gaza tạm thời như ý muốn của Washington. Lập trường bất đồng có thể khiến ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu, khi Nga và Mỹ là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và có quyền phủ quyết.