Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Sắp bỏ phiếu về kế hoạch hòa bình Gaza

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/11/2025 04:55 GMT+7

Cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ diễn ra ngày 14.11 đã thông báo sẽ tổ chức bỏ phiếu vào ngày 17.11 về nghị quyết ủng hộ kế hoạch hòa bình Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, theo AFP.

Sau cuộc họp, nhiều nước Hồi giáo và Trung Đông ra tuyên bố chung ủng hộ việc thành lập lực lượng quốc tế nhằm duy trì ổn định ở Gaza. "Chúng tôi nhấn mạnh đây là một nỗ lực chân thành, và bản kế hoạch đưa ra một con đường khả thi hướng tới hòa bình và ổn định, không chỉ giữa người Israel và người Palestine, mà còn cho toàn bộ khu vực", tuyên bố chung có đoạn.

Người dân Gaza cho biết Hamas đang âm thầm giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ

Tuy nhiên, một số điều khoản nghị quyết vấp phải sự phản đối của Nga. Moscow đã đưa ra đề xuất khác, ủng hộ ngừng bắn ở Gaza, song không đề cập việc thành lập lực lượng quốc tế hay "Hội đồng hòa bình" để quản trị Gaza tạm thời như ý muốn của Washington. Lập trường bất đồng có thể khiến ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu, khi Nga và Mỹ là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và có quyền phủ quyết.

Tin liên quan

Chờ cú hích cho thỏa thuận Gaza

Chờ cú hích cho thỏa thuận Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một lực lượng quốc tế sắp xuất hiện ở Dải Gaza, song thực tế đang tồn tại nhiều rào cản phức tạp.

Khám phá thêm chủ đề

gaza Trung Đông hòa bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận