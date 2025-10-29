Đàm phán hòa bình Afghanistan - Pakistan sụp đổ

"Phía Afghanistan liên tục đi chệch khỏi vấn đề cốt lõi, né tránh điểm then chốt của quá trình đối thoại... Thay vì nhận trách nhiệm, Taliban ở Afghanistan lại sử dụng trò đổ lỗi, đánh lạc hướng và mưu mẹo. Do đó, cuộc đối thoại đã không mang lại bất kỳ giải pháp khả thi nào", Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar nói trong một tuyên bố vào sáng nay, theo Reuters.

Một nhân viên an ninh Taliban đứng gác dọc theo một con đường gần cửa khẩu biên giới giữa Afghanistan và Pakistan ở tỉnh Khost (Afghanistan) ngày 20.10

Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Afghanistan đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về tuyên bố nói trên của Bộ trưởng Tarar, theo Reuters.

Hiện cũng chưa có thông tin về phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Bộ trưởng Tarar thông báo các cuộc đàm phán hòa bình giữa Afghanistan và Pakistan đã thất bại. Hôm 26.10, ông Trump nói: “Tôi nghe nói hai nước đã bắt đầu đàm phán, nhưng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó rất nhanh thôi”.

Afghanistan và Pakistan đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn sau cuộc họp tại Doha (Qatar) vào ngày 19.10, nhưng không thể tìm được tiếng nói chung trong vòng đàm phán thứ hai do Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar làm trung gian tại thành phố Istanbul, theo các nguồn tin Afghanistan và Pakistan tiết lộ với Reuters hôm 28.10. Vòng đàm phán thứ hai bắt đầu vào ngày 25.10.

Một nguồn tin an ninh Pakistan nói rằng chính thể Taliban ở Afghanistan không sẵn sàng cam kết kiềm chế Taliban Pakistan, lực lượng chống chính quyền Pakistan mà Islamabad cho là đang hoạt động một cách tự do bên trong Afghanistan.

Trong khi đó, một nguồn tin Afghanistan nói rằng cuộc đàm phán đã kết thúc sau "những cuộc trao đổi căng thẳng" về vấn đề này, đồng thời cho biết thêm phía Afghanistan tuyên bố không kiểm soát được Taliban Pakistan, lực lượng đã phát động các cuộc tấn công chống lại quân đội Pakistan trong những tuần gần đây.

Trong đầu tháng này, Pakistan và Afghanistan đã có những cuộc đụng độ dọc biên giới, khiến hàng chục người thiệt mạng. Hai bên phủ nhận tấn công dân thường, cáo buộc bên còn lại tấn công trước.

Dù Pakistan và Afghanistan đã có lệnh ngừng bắn, các cuộc giao tranh cuối tuần trước đã khiến 5 binh sĩ Pakistan và 25 thành viên của Taliban Pakistan thiệt mạng gần biên giới với Afghanistan, theo quân đội Pakistan hôm 26.10.

Hôm 25.10, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif cho hay ông tin rằng Afghanistan mong muốn hòa bình, nhưng việc không đạt được thỏa thuận tại Istanbul sẽ đồng nghĩa với "chiến tranh công khai", theo Reuters.