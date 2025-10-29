Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đàm phán hòa bình Afghanistan - Pakistan sụp đổ

Văn Khoa
Văn Khoa
29/10/2025 09:38 GMT+7

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar hôm nay 29.10 thông báo các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Afghanistan và Pakistan đã kết thúc tại Istanbul mà không có 'giải pháp khả thi'.

"Phía Afghanistan liên tục đi chệch khỏi vấn đề cốt lõi, né tránh điểm then chốt của quá trình đối thoại... Thay vì nhận trách nhiệm, Taliban ở Afghanistan lại sử dụng trò đổ lỗi, đánh lạc hướng và mưu mẹo. Do đó, cuộc đối thoại đã không mang lại bất kỳ giải pháp khả thi nào", Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar nói trong một tuyên bố vào sáng nay, theo Reuters.

- Ảnh 1.

Một nhân viên an ninh Taliban đứng gác dọc theo một con đường gần cửa khẩu biên giới giữa Afghanistan và Pakistan ở tỉnh Khost (Afghanistan) ngày 20.10

Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Afghanistan đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về tuyên bố nói trên của Bộ trưởng Tarar, theo Reuters.

Hiện cũng chưa có thông tin về phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Bộ trưởng Tarar thông báo các cuộc đàm phán hòa bình giữa Afghanistan và Pakistan đã thất bại. Hôm 26.10, ông Trump nói: “Tôi nghe nói hai nước đã bắt đầu đàm phán, nhưng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó rất nhanh thôi”.

Afghanistan và Pakistan đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn sau cuộc họp tại Doha (Qatar) vào ngày 19.10, nhưng không thể tìm được tiếng nói chung trong vòng đàm phán thứ hai do Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar làm trung gian tại thành phố Istanbul, theo các nguồn tin Afghanistan và Pakistan tiết lộ với Reuters hôm 28.10. Vòng đàm phán thứ hai bắt đầu vào ngày 25.10.

Một nguồn tin an ninh Pakistan nói rằng chính thể Taliban ở Afghanistan không sẵn sàng cam kết kiềm chế Taliban Pakistan, lực lượng chống chính quyền Pakistan mà Islamabad cho là đang hoạt động một cách tự do bên trong Afghanistan.

Trong khi đó, một nguồn tin Afghanistan nói rằng cuộc đàm phán đã kết thúc sau "những cuộc trao đổi căng thẳng" về vấn đề này, đồng thời cho biết thêm phía Afghanistan tuyên bố không kiểm soát được Taliban Pakistan, lực lượng đã phát động các cuộc tấn công chống lại quân đội Pakistan trong những tuần gần đây.

Trong đầu tháng này, Pakistan và Afghanistan đã có những cuộc đụng độ dọc biên giới, khiến hàng chục người thiệt mạng. Hai bên phủ nhận tấn công dân thường, cáo buộc bên còn lại tấn công trước.

Dù Pakistan và Afghanistan đã có lệnh ngừng bắn, các cuộc giao tranh cuối tuần trước đã khiến 5 binh sĩ Pakistan và 25 thành viên của Taliban Pakistan thiệt mạng gần biên giới với Afghanistan, theo quân đội Pakistan hôm 26.10.

Hôm 25.10, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif cho hay ông tin rằng Afghanistan mong muốn hòa bình, nhưng việc không đạt được thỏa thuận tại Istanbul sẽ đồng nghĩa với "chiến tranh công khai", theo Reuters.

Tin liên quan

Ông Trump tuyên bố sẽ sớm giải quyết xung đột Afghanistan - Pakistan

Ông Trump tuyên bố sẽ sớm giải quyết xung đột Afghanistan - Pakistan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26.10 khẳng định sẽ nhanh chóng giải quyết căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan, trong bối cảnh hai nước đang đàm phán tìm giải pháp hòa bình lâu dài.

Pakistan, Afghanistan đồng ý lập tức ngừng bắn

Ấn Độ tuyên bố bắn hạ 5 chiến đấu cơ F-16, JF-17 trong giao tranh với Pakistan

Khám phá thêm chủ đề

Afghanistan Pakistan Trump Đàm phán hòa bình Taliban
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận