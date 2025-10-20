Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Pakistan, Afghanistan đồng ý lập tức ngừng bắn

Khánh An
Khánh An
20/10/2025 05:00 GMT+7

Hãng AFP ngày 19.10 đưa tin Pakistan và Afghanistan đồng ý thực hiện "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" trong cuộc đàm phán tại Doha (Qatar), sau khi ít nhất 10 người Afghanistan thiệt mạng trong các cuộc không kích của Pakistan, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó.

Trong hơn 1 tuần qua, 2 nước láng giềng Nam Á xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu ở khu vực biên giới, cuộc xung đột nghiêm trọng nhất kể từ khi chính quyền Taliban trở lại kiểm soát Afghanistan vào năm 2021. Một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 48 giờ đã tạm thời chấm dứt giao tranh khiến hàng chục binh sĩ và dân thường thiệt mạng, cho đến khi các cuộc không kích nổ ra hôm 17.10.

Pakistan và Afghanistan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức để củng cố hòa bình - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif (thứ 2 từ phải qua) bắt tay với người đồng cấp Afghanistan Mullah Yaqoob sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn

Ảnh: Bộ Ngoại giao Qatar

Sau các cuộc hòa đàm tại Doha, Bộ Ngoại giao Qatar ngày 19.10 cho hay "2 bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, thiết lập các cơ chế nhằm củng cố hòa bình và ổn định lâu dài giữa 2 nước". Bộ Ngoại giao Qatar cho biết thêm 2 bên cũng đã đồng ý tổ chức các cuộc họp tiếp theo trong những ngày tới để bảo đảm việc duy trì lệnh ngừng bắn. Cuộc hòa đàm được tổ chức với sự phối hợp trung gian giữa Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif xác nhận đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, 2 nước láng giềng sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau và 2 bên sẽ gặp lại tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 25.10.

Pakistan đối đầu Taliban: Sức mạnh quân sự chênh lệch ra sao?

Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của chính quyền Afghanistan cũng xác nhận việc ký kết thỏa thuận và cho biết 2 nước sẽ không tiến hành bất kỳ hành động thù địch nào chống lại nhau. "Không nước nào sẽ tiến hành các hành động thù địch nhằm vào nước kia, cũng như không hỗ trợ các nhóm tiến hành tấn công nhằm vào chính phủ Pakistan", theo ông Mujahid.

Tin liên quan

Gaza giữa những lực cản hòa bình sau lệnh ngừng bắn

Gaza giữa những lực cản hòa bình sau lệnh ngừng bắn

Lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đã bắt đầu có hiệu lực, nhưng để vùng đất này hòa bình lâu dài thì vẫn cần giải quyết nhiều thách thức lớn.

Hamas giết hàng chục người tại Dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn với Israel?

Pakistan - Afghanistan ngừng bắn

Khám phá thêm chủ đề

Ngừng bắn Afghanistan Pakistan Qatar Doha
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận