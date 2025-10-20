Pakistan, Afghanistan đồng ý lập tức ngừng bắn

Trong hơn 1 tuần qua, 2 nước láng giềng Nam Á xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu ở khu vực biên giới, cuộc xung đột nghiêm trọng nhất kể từ khi chính quyền Taliban trở lại kiểm soát Afghanistan vào năm 2021. Một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 48 giờ đã tạm thời chấm dứt giao tranh khiến hàng chục binh sĩ và dân thường thiệt mạng, cho đến khi các cuộc không kích nổ ra hôm 17.10.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif (thứ 2 từ phải qua) bắt tay với người đồng cấp Afghanistan Mullah Yaqoob sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn Ảnh: Bộ Ngoại giao Qatar

Sau các cuộc hòa đàm tại Doha, Bộ Ngoại giao Qatar ngày 19.10 cho hay "2 bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, thiết lập các cơ chế nhằm củng cố hòa bình và ổn định lâu dài giữa 2 nước". Bộ Ngoại giao Qatar cho biết thêm 2 bên cũng đã đồng ý tổ chức các cuộc họp tiếp theo trong những ngày tới để bảo đảm việc duy trì lệnh ngừng bắn. Cuộc hòa đàm được tổ chức với sự phối hợp trung gian giữa Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif xác nhận đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, 2 nước láng giềng sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau và 2 bên sẽ gặp lại tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 25.10.

Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của chính quyền Afghanistan cũng xác nhận việc ký kết thỏa thuận và cho biết 2 nước sẽ không tiến hành bất kỳ hành động thù địch nào chống lại nhau. "Không nước nào sẽ tiến hành các hành động thù địch nhằm vào nước kia, cũng như không hỗ trợ các nhóm tiến hành tấn công nhằm vào chính phủ Pakistan", theo ông Mujahid.