Pakistan - Afghanistan ngừng bắn

Theo đó, hai bên sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề căng thẳng biên giới thông qua các cuộc đàm phán mang tính xây dựng.

Người phát ngôn của chính thể Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, cho biết Taliban đã chỉ đạo tất cả lực lượng tuân thủ lệnh ngừng bắn với điều kiện Pakistan không có hành vi gây hấn.

Các thành viên Taliban ngồi trên xe tăng tại tỉnh Kandahar, Afghanistan ngày 15.10 ẢNH: REUTERS

Căng thẳng trở nên đặc biệt gay gắt từ cuối tuần trước, khi đôi bên pháo kích qua lại ở nhiều khu vực biên giới, khiến hàng chục người thương vong mỗi bên. Các cửa khẩu giữa hai nước cũng bị đóng trong nhiều ngày. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh ủng hộ Pakistan và Afghanistan kiềm chế, thực hiện ngừng bắn hoàn toàn và lâu dài.