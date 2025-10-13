Quân đội Pakistan báo động cao sau vụ đụng độ nghiêm trọng dọc biên giới

Một đại diện ngành công nghiệp Pakistan ngày 13.10 cho biết hoạt động thương mại biên giới giữa Pakistan - Afghanistan đã bị đình trệ khi Islamabad đóng cửa các cửa khẩu dọc theo biên giới dài 2.600 km, khiến hàng loạt xe chở hàng bị mắc kẹt ở cả 2 bên.

Người dân di chuyển tại cửa khẩu dọc biên giới Pakistan - Afghanistan ở tỉnh Balochistan (Pakistan) ngày 12.10.2025 ẢNH: REUTERS

Một quan chức an ninh cấp cao của Pakistan nói với Reuters: "Tất cả các cửa khẩu đều đóng cửa kể từ ngày 11.10 sau các cuộc tấn công từ lực lượng Taliban ở Afghanistan". Việc đóng cửa biên giới khiến các hoạt động thương mại và hành chính bị tê liệt, theo Reuters.

Ông Zia Ul Haq Sarhadi, Phó chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp chung Pakistan - Afghanistan, cho biết: "Các phương tiện chở hàng, bao gồm cả container và xe tải, đang bị mắc kẹt ở dọc biên giới. Ngoài trái cây và rau quả tươi, các phương tiện còn vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, quá cảnh, gây thiệt hại hàng triệu rupee cho cả 2 nước cũng như các thương nhân".

Theo Reuters, Pakistan hiện là nguồn cung cấp hàng hóa và thực phẩm chính cho quốc gia Afghanistan.

Afghanistan, Pakistan đấu súng ở biên giới

Ông Enayatullah Khowarazmi, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan, ngày 13.10 cho hay "tình hình hiện tại" ở biên giới là bình thường, song không chia sẻ chi tiết.

Trước đó, hàng chục người đã thiệt mạng khi lực lượng Taliban ở Afghanistan tấn công các tiền đồn quân sự của Pakistan đêm 11.10. Căng thẳng bùng phát sau khi Pakistan cáo buộc các nhóm vũ trang, trong đó có Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm nơi ẩn náu và tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới. Taliban bác bỏ cáo buộc.

Hai bên đều tuyên bố gây thương vong lớn cho phía còn lại nhưng chưa đưa ra bằng chứng. Pakistan cho biết đã tiêu diệt hơn 200 tay súng Taliban và các nhóm liên kết tại Afghanistan, trong khi chính quyền Taliban khẳng định 58 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Cuộc chiến đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Tôi nghe nói đang có một cuộc đụng độ giữa Pakistan và Afghanistan. Bạn phải đợi đến khi tôi quay lại. Tôi sẽ làm một việc khác, bởi vì tôi giỏi giải quyết xung đột, tôi giỏi tạo dựng hòa bình", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi ông bay từ Washington tới Israel ngày 12.10.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13.10 cho biết nước này quan ngại về các cuộc đụng độ gần đây giữa Pakistan - Afghanistan, đồng thời yêu cầu 2 nước này bảo vệ công dân và các khoản đầu tư trong khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến khẳng định: "Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc cải thiện và phát triển quan hệ Pakistan - Afghanistan".