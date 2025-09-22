Tỉnh Pakistan giáp Afghanistan bị ném bom, ít nhất 30 người chết?

Ông Iqbal Afridi, thành viên đảng đối lập tại quốc hội Pakistan, nói rằng máy bay của quân đội Pakistan đã thực hiện đợt ném bom trên, như một phần trong chiến dịch chống khủng bố, tuy nhiên đã khiến dân thường thiệt mạng.

Hiện chưa có tuyên bố chính thức từ chính phủ hay quân đội Pakistan. Đài NDTV đưa tin các máy bay quân sự đã thả 8 quả bom LS-6 xuống thị trấn Tirah, tỉnh Khyber Pakhtunkwa vào 2 giờ ngày 22.9 theo giờ địa phương và đã khiến ít nhất 30 người chết. Trong khi đó, AFP dẫn lời ông Afridi nói ít nhất 23 người thiệt mạng.

Ảnh cắt từ clip được cho là người dân tụ tập tại những khu vực bị ném bom ở tỉnh Khyber Pakhtunkwa, Pakistan ngày 22.9

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Vụ tấn công được cho là nằm trong hoạt động chống lại nhóm vũ trang Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Cơ quan chức năng địa phương cho biết tỉnh Tirah nằm gần biên giới Pakistan - Afghanistan và TTP đã lập nhiều căn cứ trú ẩn tại đây. Đã có một số cuộc tấn công của quân đội vào Khyber Pakhtunkwa trong những tháng qua.

Hãng AP dẫn lời viên chức cảnh sát địa phương tên Zafar Khan nói rằng đã có vụ nổ tại một khu liên hợp ở Tirah ngày 22.9. Ông Khan nói nơi bị nổ từng được 2 chỉ huy TTP dùng làm căn cứ chế tạo bom. Ông Khan cáo buộc các thành viên TTP dùng dân thường làm lá chắn, giấu nhiều loại vũ khí tại các nhà thờ Hồi giáo.

Một quan chức quân đội đóng tại thành phố Peshawar, thủ phủ của Khyber Pakhtunkwa, nêu rằng các thành viên TTP có nhiều nơi trú ẩn tại khu vực và sống cùng gia đình họ. Quan chức này không tiết lộ bên nào đã thực hiện vụ tấn công.

Đến chiều 22.9, khoảng 2.000 người đã tụ tập tại gần hiện trường để phản đối vụ tấn công chết người.

TTP từng có thời điểm trỗi dậy mạnh mẽ và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ phía bắc Pakistan giáp với Afghanistan, trước khi chính quyền Islamabad phát động chiến dịch chống khủng bố từ năm 2014 và dần loại trừ ảnh hưởng của TTP.

Người dân tại các vùng ở tỉnh Khyber Pakhtunkwa lo ngại đụng độ giữa cảnh sát, quân đội và TTP khiến họ mắc kẹt trong bom đạn. Cảnh sát Khyber Pakhtunkhwa cho biết kể từ tháng 1 - 8, tỉnh này ghi nhận 605 vụ khủng bố, khiến ít nhất 138 dân thường và 79 cảnh sát Pakistan thiệt mạng.