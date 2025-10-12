Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Giao tranh căng thẳng tại biên giới Afghanistan và Pakistan

Vi Trân
Vi Trân
12/10/2025 07:58 GMT+7

Giao tranh căng thẳng đã bùng phát dọc biên giới Afghanistan và Pakistan vào tối 11.10 và hai bên tuyên bố đã chiếm giữ hoặc phá hủy nhiều chốt kiểm soát của nhau.

Các quan chức an ninh Pakistan tuyên bố đang đáp trả toàn lực sau vụ nổ súng từ Afghanistan. Reuters ngày 12.10 dẫn lời các quan chức Pakistan cho biết đợt đấu súng xảy ra tại hơn 6 địa điểm dọc biên giới và phía Pakistan đã phá hủy nhiều chốt biên giới của Afghanistan.

Giao tranh căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan: Cuộc xung đột biên giới mới nhất - Ảnh 1.

Xe tăng và pháo tự hành của Pakistan trong một cuộc tập trận năm 2013

ẢNH: AFP

Tờ The Express Tribune của Pakistan cho biết nước này đã sử dụng pháo binh, xe tăng và các khí tài trên không để tham gia đợt đáp trả.

Người phát ngôn Enayatullah Khowarazmi của cơ quan quốc phòng Afghanistan thông báo đã tiến hành chiến dịch để đáp trả vụ Pakistan xâm phạm không phận Afghanistan trong tuần này. Ông Khowarazmi nói thêm rằng chiến dịch kết thúc vào nửa đêm và cảnh báo nếu phía bên kia tiếp tục xâm phạm không phận, lực lượng vũ trang Afghanistan sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ. Lực lượng Taliban tại Afghanistan nói đã kiểm soát 3 chốt biên giới của Pakistan.

Hôm 9.10, Pakistan được cho là đã thực hiện cuộc không kích tại thủ đô Kabul của Afghanistan, nhắm vào một thủ lĩnh nhóm vũ trang Taliban Pakistan (hay còn gọi là Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) đang đi trên xe.

Pakistan không xác nhận đứng sau cuộc không kích này nhưng kêu gọi Afghanistan không chứa chấp TTP. Pakistan cáo buộc chính thể Taliban, vốn kiểm soát Afghanistan từ năm 2021, đã chứa chấp các tay súng của TTP để tấn công Pakistan.

Pakistan còn cáo buộc Ấn Độ liên quan đến hoạt động này. New Delhi bác bỏ cáo buộc, trong khi Taliban nói không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công nước khác.

Tuần này, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của chính thể Taliban đã có chuyến thăm Ấn Độ lần đầu tiên và hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 11.10 kêu gọi hai láng giềng Pakistan và Afghanistan hành động kiềm chế và nhấn mạnh sự ổn định giữa hai nước đóng góp cho ổn định của cả khu vực, theo AFP.

Tin liên quan

Tỉnh Pakistan giáp Afghanistan bị ném bom, ít nhất 30 người chết?

Tỉnh Pakistan giáp Afghanistan bị ném bom, ít nhất 30 người chết?

AFP đưa tin các khu vực ở tỉnh Khyber Pakhtunkwa, phía bắc Pakistan và giáp với biên giới Afghanistan, đã bị không kích trong ngày 22.9.

Khám phá thêm chủ đề

Pakistan Afghanistan Taliban Taliban Pakistan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận