Giao tranh căng thẳng tại biên giới Afghanistan và Pakistan

Các quan chức an ninh Pakistan tuyên bố đang đáp trả toàn lực sau vụ nổ súng từ Afghanistan. Reuters ngày 12.10 dẫn lời các quan chức Pakistan cho biết đợt đấu súng xảy ra tại hơn 6 địa điểm dọc biên giới và phía Pakistan đã phá hủy nhiều chốt biên giới của Afghanistan.

Xe tăng và pháo tự hành của Pakistan trong một cuộc tập trận năm 2013 ẢNH: AFP

Tờ The Express Tribune của Pakistan cho biết nước này đã sử dụng pháo binh, xe tăng và các khí tài trên không để tham gia đợt đáp trả.

Người phát ngôn Enayatullah Khowarazmi của cơ quan quốc phòng Afghanistan thông báo đã tiến hành chiến dịch để đáp trả vụ Pakistan xâm phạm không phận Afghanistan trong tuần này. Ông Khowarazmi nói thêm rằng chiến dịch kết thúc vào nửa đêm và cảnh báo nếu phía bên kia tiếp tục xâm phạm không phận, lực lượng vũ trang Afghanistan sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ. Lực lượng Taliban tại Afghanistan nói đã kiểm soát 3 chốt biên giới của Pakistan.

Hôm 9.10, Pakistan được cho là đã thực hiện cuộc không kích tại thủ đô Kabul của Afghanistan, nhắm vào một thủ lĩnh nhóm vũ trang Taliban Pakistan (hay còn gọi là Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) đang đi trên xe.

Pakistan không xác nhận đứng sau cuộc không kích này nhưng kêu gọi Afghanistan không chứa chấp TTP. Pakistan cáo buộc chính thể Taliban, vốn kiểm soát Afghanistan từ năm 2021, đã chứa chấp các tay súng của TTP để tấn công Pakistan.

Pakistan còn cáo buộc Ấn Độ liên quan đến hoạt động này. New Delhi bác bỏ cáo buộc, trong khi Taliban nói không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công nước khác.

Tuần này, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của chính thể Taliban đã có chuyến thăm Ấn Độ lần đầu tiên và hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 11.10 kêu gọi hai láng giềng Pakistan và Afghanistan hành động kiềm chế và nhấn mạnh sự ổn định giữa hai nước đóng góp cho ổn định của cả khu vực, theo AFP.