Thế giới

Pakistan ca ngợi hiệu quả vũ khí Trung Quốc khi đụng độ Ấn Độ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/10/2025 08:35 GMT+7

Pakistan vừa lên tiếng khẳng định các hệ thống vũ khí do Trung Quốc sản xuất đã thể hiện "cực kỳ hiệu quả" trong cuộc đụng độ kéo dài 4 ngày với Ấn Độ hồi tháng 5.

Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry, Tổng giám đốc Phòng quan hệ công chúng liên ngành thuộc quân đội Pakistan, cho biết Islamabad cởi mở với mọi công nghệ vũ khí từ các nước, song nhấn mạnh rằng vũ khí Trung Quốc đã thể hiện “xuất sắc”, Bloomberg đưa tin ngày 7.10.

Cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5 là lần đầu tiên Islamabad sử dụng nhiều hệ thống hiện đại do Trung Quốc sản xuất, bao gồm tiêm kích J-10C. Pakistan ghi nhận J-10C đã bắn hạ nhiều máy bay Ấn Độ, trong đó có cả chiến đấu cơ Rafale do Pháp sản xuất. Hiệu suất của các hệ thống quân sự này đã thu hút sự chú ý kể từ sau cuộc đụng độ.

Pakistan ca ngợi vũ khí Trung Quốc - Ảnh 1.

Tiêm kích J-10C trong biên chế Pakistan do Trung Quốc sản xuất

ẢNH: QUÂN ĐỘI PAKISTAN

Số lượng máy bay mà mỗi bên bắn hạ vẫn còn gây tranh cãi. Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố có những thành công về quân sự, dù tính xác thực vẫn là dấu hỏi.

Trong bài phỏng vấn tuần trước, ông Chaudhry cho biết Pakistan gần đây cập nhật số máy bay Ấn Độ bị bắn hạ là 7 chiếc, thay vì 6 như trước đó, khớp với con số Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuần trước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ không bình luận trực tiếp về tuyên bố mới này, thay vào đó dẫn lại phát biểu của tư lệnh Không quân Ấn Độ - nói đã phá hủy khoảng 10 máy bay Pakistan. New Delhi bác bỏ tuyên bố mất 6 máy bay, dù thừa nhận có những chiếc bị bắn hạ, dù không nêu rõ con số.

Ông Chaudhry khẳng định Pakistan không mất bất kỳ chiếc máy bay nào.

Ấn Độ tuyên bố tiêu diệt 13 máy bay Pakistan, có cả F-16, JF-17

Cuộc xung đột giữa Ấn Độ - Pakistan xảy ra vào đầu tháng 5, sau khi một nhóm vũ trang tấn công giết chết 26 thường dân ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. New Delhi gọi đây là cuộc tấn công khủng bố do Pakistan hậu thuẫn nhưng Islamabad phủ nhận.

Cuộc xung đột này đánh dấu việc vũ khí do Trung Quốc sản xuất được thực chiến với quy mô lớn, khi tiêm kích J-10C, tên lửa không đối không PL-15 lần đầu tham chiến và được ghi chép kỹ lưỡng.

Ngoài tiêm kích, Pakistan đã sử dụng cả hỗ trợ vệ tinh và radar của Trung Quốc trong cuộc xung đột.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ở Thụy Điển, từ năm 2020 - 2024, 81% lượng vũ khí nhập khẩu của Pakistan đến từ Trung Quốc. Pakistan là khách hàng vũ khí lớn nhất của Trung Quốc, chiếm gần hai phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu.

“Chiến lược phát triển của chúng tôi luôn là đưa vào sử dụng các nền tảng và công nghệ hiệu quả, năng suất và kinh tế nhất" ông Chaudhry nói. Ông không đề cập sắp tới có mua vũ khí Trung Quốc nhiều hơn hay không, song khẳng định Pakistan không chạy đua vũ trang hay cố bắt kịp tiềm lực quân sự của Ấn Độ. Theo SIPRI, Pakistan chi 10,2 tỉ USD cho quốc phòng, so với 86,1 tỉ USD của Ấn Độ. Xét theo tỷ lệ GDP, Pakistan chi 2,7% GDP cho quốc phòng và Ấn Độ là 2,3%.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
