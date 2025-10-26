Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump tuyên bố sẽ sớm giải quyết xung đột Afghanistan - Pakistan

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
26/10/2025 20:14 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26.10 khẳng định sẽ nhanh chóng giải quyết căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan, trong bối cảnh hai nước đang đàm phán tìm giải pháp hòa bình lâu dài.

Phát biểu về tình hình giữa Pakistan và Afghanistan, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi nghe nói hai nước đã bắt đầu đàm phán, nhưng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó rất nhanh thôi”. Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra bên lề chuyến thăm Malaysia ngày 26.10 để dự Hội nghị cấp cao ASEAN.

Ông Trump tuyên bố sẽ sớm giải quyết xung đột Afghanistan - Pakistan - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp các lãnh đạo ASEAN ngày 26.10

ẢNH; REUTERS

Pakistan và Afghanistan đã bắt đầu cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25.10 do Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar làm trung gian, nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài, vững chắc hơn các lệnh ngừng bắn mà hai bên nhất trí từ đầu tháng. Hai nước vào đầu tháng 10 đã có những cuộc đụng độ dọc biên giới, khiến hàng chục người thiệt mạng. Hai bên phủ nhận tấn công dân thường, cáo buộc bên còn lại tấn công trước.

Hãng truyền thông RTA do chính quyền Taliban tại Afghanistan quản lý hôm 26.10 đưa tin sau 15 tiếng thảo luận, phía Afghanistan đã đệ trình dự thảo tập trung vào việc đảm bảo Pakistan không vi phạm lãnh thổ Afghanistan, đồng thời yêu cầu Islamabad không cho phép các nhóm chống Afghanistan lợi dụng lãnh thổ để gây hấn. RTA cũng đề cập Pakistan đã trình dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Afghanistan. Chính quyền Pakistan chưa phản hồi thông tin này.

Ông Trump tuyên bố sẽ sớm giải quyết xung đột Afghanistan - Pakistan - Ảnh 3.

Đại diện Afghanistan và Pakistan bắt tay sau khi ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 19.10 tại Qatar

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Donald Trump ngày 26.10 nói rằng giới lãnh đạo Pakistan là “những con người vĩ đại”, theo AP. Phát biểu của chủ nhân Nhà Trắng được cho là tạo thêm động lực để các bên đồng ý thỏa thuận. Chính quyền Islamabad cũng từng hoan nghênh vai trò của ông Trump trong việc giảm căng thẳng giữa Pakistan với Ấn Độ hồi giữa năm nay.

Đài Al Jazeera lẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif nói ngày 25.10 rằng nếu thỏa thuận sụp đổ, hai bên có thể nổ ra xung đột công khai. Dù vậy, ông Asif nêu thêm hai bên đang hướng đến giải pháp hòa bình. Lệnh ngừng bắn được hai nước nhất trí từ hôm 19.10 vẫn đang được duy trì.

Tổng thống Trump chứng kiến lễ ký hòa ước Campuchia – Thái Lan, dự hội nghị ASEAN

Pakistan cáo buộc Afghanistan chứa chấp các nhóm vũ trang chống chính quyền Islamabad, trong đó có phong trào Pakistan Taliban (TPP). Chính quyền Kabul bác bỏ và tố ngược Pakistan vi phạm chủ quyền khi thực hiện các cuộc không kích.

Pakistan, Afghanistan đồng ý lập tức ngừng bắn

Pakistan, Afghanistan đồng ý lập tức ngừng bắn

Hãng AFP ngày 19.10 đưa tin Pakistan và Afghanistan đồng ý thực hiện "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" trong cuộc đàm phán tại Doha (Qatar), sau khi ít nhất 10 người Afghanistan thiệt mạng trong các cuộc không kích của Pakistan, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó.

Giao tranh căng thẳng tại biên giới Afghanistan và Pakistan

