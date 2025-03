Vụ tấn công chết người đầu tiên ở Israel kể từ thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Cơ quan cứu hộ Israel thông tin một người thiệt mạng là nam giới khoảng 60 tuổi, ngoài ra còn 4 người khác bị thương. Theo The Times of Israel, cảnh sát xác định kẻ tấn công ngày 3.3 là người Druze, nhóm dân tộc thiểu số người Ả Rập tại Israel. Nghi phạm đã đâm nhiều người tại một trạm xe buýt ở thành phố Haifa, trước bị nhân viên an ninh của trạm và một người qua đường có vũ trang bắn chết. Nghi phạm vừa trở về Israel tuần trước, sau nhiều tháng ở nước ngoài.

Trang Walla ở Israel ngày 3.3 dẫn lời một nhân chứng kể lại kẻ tấn công đã bước xuống xe buýt và đâm nhiều người xung quanh. Cơ quan chức năng Israel đang xác minh liệu nghi phạm có hành động một mình hay không. Có thông tin nêu rằng cảnh sát đã đến nhà nghi phạm và thẩm vấn người thân.

Lực lượng cứu hộ Israel di chuyển thi thể kẻ đâm dao tại trạm xe buýt thành phố Haifa ngày 3.3 ẢNH: AFP

Ông Hamed Amar, nghị sĩ người Druze thuộc đảng cánh hữu Yisrael Beytenu, nói rằng vụ tấn công không đại diện cho cộng đồng người Druze ở Israel. Ông Amar nói nghi phạm có quốc tịch Đức, sinh ra và sống tại Đức. Trong khi đó, quyền Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Haim Katz nói lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã trong tâm thế sẵn sàng cho những tình huống xảy ra, đồng thời kêu gọi công chúng cảnh giác trước bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào.

Theo AFP, đây là vụ tấn công chết người đầu tiên tại Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas tại Gaza có hiệu lực hồi tháng 1. Kể từ đó, các vụ tấn công bạo lực ở Israel cũng tạm lắng xuống. Vào hôm 27.2, hai ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1 hết hạn, đã xảy ra vụ đâm xe ở ngoại ô thành phố Pardes Hanna của Israel khiến 13 người bị thương.

Thỏa thuận ngừng bắn kết thúc mà hai bên không đạt đồng thuận để gia hạn. Israel muốn kéo dài giai đoạn 1 để trao đổi con tin, trong khi Hamas khẳng định chỉ muốn bước vào đàm phán giai đoạn 2, bao gồm kế hoạch chấm dứt xung đột.