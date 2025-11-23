Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Hamas và Hezbollah

Vi Trân
Vi Trân
23/11/2025 20:02 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tấn công Hezbollah và Hamas nếu hai lực lượng này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Phát biểu tại cuộc họp nội các Israel ngày 23.11, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah tại Li Băng và Hamas tại Dải Gaza, theo tờ The Times of Israel.

Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Hamas và Hezbollah- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Hamas và Hezbollah

ẢNH: AFP

"Chúng ta sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết nhằm ngăn chặn Hezbollah tái xây dựng năng lực để đe dọa chúng ta. Đó cũng là điều chúng ta đang làm tại Dải Gaza. Từ khi ngừng bắn, Hamas chưa ngừng vi phạm và chúng ta đang hành động thích hợp", ông Netanyahu nói.

Không quân Israel trong ngày 22.11 thực hiện một loạt cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu Hezbollah trên khắp Li Băng, cho biết đã giết chết 2 thành viên của tổ chức này tại miền nam Li Băng.

Israel cũng tiến hành không kích Dải Gaza trong ngày 22.11 sau khi cáo buộc một tay súng Palestine nổ súng về phía binh sĩ Israel tại miền nam dải đất. Văn phòng ông Netanyahu thông báo có 5 thành viên cấp cao của Hamas bị tiêu diệt trong cuộc không kích.

Ngoài ra, ông Netanyahu bác bỏ chỉ trích cho rằng những quyết định quan trọng của Israel về Gaza cần thông qua Mỹ. "Đó là lời nói dối. Chúng tôi hành động mà không cần dựa vào ai. Những hành động tức thì để phá hỏng các cuộc tấn công đã được Lực lượng Phòng vệ Israel thực hiện tự động. Việc phản ứng diễn ra thông qua bộ trưởng quốc phòng và sau cùng là tôi, và chúng ta quyết định một cách độc lập mà không cần nhân tố bên ngoài bởi vì nên như vậy. Israel chịu trách nhiệm cho an ninh của chính mình", Thủ tướng Netanyahu nói.

Hamas đang âm thầm lập lại quyền kiểm soát Gaza?

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo trên mạng xã hội X đã tiêu diệt chỉ huy cung ứng trụ sở sản xuất của Hamas Alaa Al-Hadidi tại Dải Gaza. Bài viết bị xóa ngay sau đó và quân đội Israel nói sẽ đưa ra tuyên bố sau, theo Reuters.

Sau những đợt tấn công liên tục gần đây gây đe dọa thỏa thuận ngừng bắn, phái đoàn Hamas được cho là đã đến Ai Cập trong ngày 23.11 để gặp các bên trung gian.

