Trẻ em Gaza dần trở lại trường sau 2 năm xung đột

Trẻ em học ở TP.Gaza Ảnh: AFP

Theo AFP, các lớp học đã được mở tại Trường Al Hassaina ở miền trung Gaza, dù thiếu phòng học. Một học sinh nữ tên Warda Radwan (11 tuổi) cho hay em rất mong được trở lại trường với lịch học tập thường ngày.

Cô Jenin Abu Jarad, người thân của một học sinh, cho hay cô rất biết ơn khi thấy các em trở lại lớp học. Cô Jarad cho biết thêm kể từ ngày 7.10.2023, khi xung đột Hamas - Israel bùng phát, các trẻ không được đến trường mà phải đi lấy nước, kiếm thức ăn hoặc chơi đùa trên phố.

Trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua, Trường Al Hassaina, giống nhiều cơ sở khác của UNRWA trên khắp Gaza, đã trở thành nơi trú ẩn cho hàng chục gia đình phải di dời, theo AFP.