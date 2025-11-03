Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trẻ em Gaza dần trở lại trường sau 2 năm xung đột

Văn Khoa
Văn Khoa
03/11/2025 07:20 GMT+7

Cơ quan LHQ về Người tị nạn Palestine (UNRWA) mới đây thông báo rằng sau khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza bắt đầu có hiệu lực vào ngày 10.10, UNRWA mở lại một số trường học ở vùng lãnh thổ này, cho phép trẻ em dần dần trở lại lớp học.

Trẻ em Gaza dần trở lại trường sau 2 năm xung đột - Ảnh 1.

Trẻ em học ở TP.Gaza

Ảnh: AFP

Theo AFP, các lớp học đã được mở tại Trường Al Hassaina ở miền trung Gaza, dù thiếu phòng học. Một học sinh nữ tên Warda Radwan (11 tuổi) cho hay em rất mong được trở lại trường với lịch học tập thường ngày.

Cô Jenin Abu Jarad, người thân của một học sinh, cho hay cô rất biết ơn khi thấy các em trở lại lớp học. Cô Jarad cho biết thêm kể từ ngày 7.10.2023, khi xung đột Hamas - Israel bùng phát, các trẻ không được đến trường mà phải đi lấy nước, kiếm thức ăn hoặc chơi đùa trên phố.

Trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua, Trường Al Hassaina, giống nhiều cơ sở khác của UNRWA trên khắp Gaza, đã trở thành nơi trú ẩn cho hàng chục gia đình phải di dời, theo AFP.

Gian nan tìm thi thể người thân dưới núi gạch vụn ở Gaza

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng tố Thủ tướng Israel ngăn cản bệnh viện dã chiến cho trẻ em Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng tố Thủ tướng Israel ngăn cản bệnh viện dã chiến cho trẻ em Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant về việc xây một bệnh viện dã chiến ở Israel dành cho trẻ em Gaza.

Bom đạn Israel không tha trẻ em Gaza

Khám phá thêm chủ đề

Palestine Trường Al Hassaina trở lại trường trẻ em gaza
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận