Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ông Kim dùng mỗi cầu thủ như một quân bài chiến lược, U.23 Việt Nam nguy hiểm ở từng vị trí

Thiếu Bá
Thiếu Bá
15/01/2026 04:08 GMT+7

Trong số 23 cầu thủ U.23 Việt Nam dự giải U.23 châu Á 2026, đã có 21 người được thi đấu ở 3 trận đã qua tại vòng bảng. Con số này phản ánh, với HLV Kim Sang-sik, không có cầu thủ nào không quan trọng.

Gần hết danh sách đăng ký U.23 Việt Nam đã được sử dụng

2 người chưa ra sân thi đấu phút nào tại giải U.23 châu Á năm nay là 2 thủ môn Phạm Đình Hải và Cao Văn Bình. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì với mọi đội bóng ở mọi giải đấu quốc tế, chỉ cần sử dụng 1 thủ môn duy nhất. Thủ môn là vị trí không cần phải thay thế nhằm mục đích để người trấn giữ khung thành dưỡng sức cho chiến dịch đường dài. Đây cũng là vị trí quá quan trọng để các HLV chuyên nghiệp thử nghiệm phương án dự phòng. Thành ra, một khi các thủ môn chính thức không bị chấn thương hoặc bị "treo giò", các đội bóng cần phải tuyệt đối giữ ổn định ở vị trí này. U.23 Việt Nam không phải ngoại lệ.

Ông Kim dùng mỗi cầu thủ như một quân bài chiến lược, U.23 Việt Nam nguy hiểm ở từng vị trí- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik đã tung vào sân 21/23 cầu thủ U.23 Việt Nam qua 3 trận vòng bảng

Ảnh: TED Trần

21/23 cầu thủ U.23 Việt Nam đã ra sân tại giải U.23 châu Á năm nay (đây là chi tiết mà U.23 Việt Nam khá giống với đội tuyển Argentina tại World Cup 2022: sử dụng gần đủ danh sách đăng ký). Ngay đến những người ngỡ như chỉ đóng vai phụ trước khi đội tuyển U.23 Việt Nam đến Ả Rập Xê Út dự giải châu Á, như tiền đạo Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Ngọc Mỹ, hay tiền vệ Lê Viktor (gây thất vọng ở SEA Games 33), vẫn có lúc đóng vai chính tại giải đấu đang diễn ra. Nguyễn Lê Phát đá chính trong 2 trận đầu tiên vòng bảng, gặp U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan, còn Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Viktor đá chính trong trận đấu với U.23 Ả Rập Xê Út. Tất cả họ đều chơi tốt.

Ở một số vị trí khác, gần như không có khoảng cách giữa người thường xuyên thi đấu chính thức và người vẫn hay ngồi dự bị, như vị trí tiền đạo cánh của Khuất Văn Khang và Lê Văn Thuận, vị trí tiền đạo giữa Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Quốc Việt, hoặc vị trí hậu vệ cánh giữa Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc và Võ Anh Quân.

Trong khi đó, các tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Công Phương là những quân bài dự bị chiến lược cho Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Xuân Bắc. Tùy thuộc vào tính chất của từng trận đấu, tùy thuộc vào từng đối thủ và tùy từng thời điểm, HLV Kim Sang-sik sẽ quyết định sử dụng ai trong số họ.

Người thi đấu ít nhất vẫn còn thể là nhân vật gây đột biến tốt nhất

Riêng 1 trong số những người thi đấu ít nhất từ đầu giải (không tính 2 thủ môn dự bị) là tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (chỉ ra sân ít phút cuối trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út) lại là 1 trong những nhân vật có khả năng gây đột biến cao nhất đội. Anh là niềm hy vọng lớn của U.23 Việt Nam từ giai đoạn tứ kết trở đi.

Ông Kim dùng mỗi cầu thủ như một quân bài chiến lược, U.23 Việt Nam nguy hiểm ở từng vị trí- Ảnh 2.

Ngay cả ngôi sao số 1 của U.23 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng đã trải qua 2 trận liền phải ngồi dự bị

Ảnh: TED Trần

Đấy là những chi tiết phản ánh sự đa dạng trong việc sử dụng nhân sự của HLV Kim Sang-sik. Ông không rập khuôn trong việc bố trí đội hình và bố trí cách chơi cho đội tuyển U.23 Việt Nam. Ông Kim nghiên cứu đối thủ, quan sát, phân tích trận đấu rồi đưa ra đối sách phù hợp, dựa trên những con người phù hợp mà ông có trong tay.

Thành ra, U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik rất khó đoán, vì đối thủ không thể tính hết các phương án nhân sự và những quân bài mà vị HLV người Hàn Quốc sử dụng. Đấy cũng là 1 phần lý do lý giải cho việc đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải lần này rất dẻo dai, cho dù chúng ta toàn đụng độ các đối thủ sở hữu những con người có tố chất tốt hơn cầu thủ Việt Nam.

U.23 Việt Nam dẻo dai, đủ sức đeo bám các đối thủ tầm châu Á, vì từng trận đấu chúng ta luôn có sẵn nhân sự tiếp ứng cho từng vị trí ở trên sân. Ngay cả khi buộc phải thay người, chúng ta luôn đảm bảo rằng không có vị trí nào của chúng ta ở trên sân bị hụt hơi, trở thành gánh nặng cho toàn đội mà đối phương có thể tập trung khai thác.

