Liên tiếp vào tứ kết U.23 châu Á, U.23 Việt Nam có cơ hội lớn giành vé Olympic 2028

U.23 Việt Nam sẽ nằm nhóm hạt giống số 1 tại U.23 châu Á 2028

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ dựa vào thành tích thi đấu của các đội tại 3 kỳ U.23 châu Á gần nhất để xếp hạt giống cho vòng loại và vòng chung kết (VCK) năm 2028, giải đấu cũng được tính là vòng loại tranh vé dự Olympic 2028.

U.23 Việt Nam càng thành công tại U.23 châu Á 2026, càng tạo đà thuận lợi cho mục tiêu chinh phục suất dự Olympic 2028 Ảnh: Ted Trần

Với thành tích đã 3 lần liên tiếp vào tứ kết U.23 châu Á (2022, 2024 và 2026), U.23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ được xếp nằm nhóm hạt giống số 1. Qua đó, ngay từ vòng loại đội sẽ có nhiều thuận lợi để tránh rơi vào bảng đấu có các đối thủ mạnh, tăng cơ hội lấy vé dự VCK lần thứ 7 liên tiếp rất cao.

Với thành tích hiện nay tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam đã vào tứ kết gặp đối thủ U.23 UAE (thi đấu lúc 22 giờ 30 ngày 16.1), nếu tiếp tục đà tiến vào bán kết và cả chung kết như kỳ vọng, đội quân của HLV Kim Sang-sik cũng sẽ tiếp đà rất lớn cho VCK năm 2028 nếu tiếp tục giành vé góp mặt.

Khi đó, U.23 Việt Nam sẽ được xếp nằm nhóm hạt giống số 1 tại VCK. Điều này tạo thuận lợi rất lớn cho khả năng vượt qua vòng bảng và tiến vào trận bán kết, tranh các suất trực tiếp dự Olympic 2028.

Ví dụ như năm 2022 (kỳ VCK chỉ tranh ngôi vô địch như năm 2026 hiện nay), U.23 Việt Nam vào tứ kết nhưng dừng bước sau khi thua Ả Rập Xê Út tỷ số 0-2. Thế nhưng, nhờ thành tích này U.23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại và hạt giống số 2 ở VCK U.23 châu Á 2024 (tranh vé dự Olympic Paris 2024).

U.23 Việt Nam năm 2024 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt giành ngôi nhì bảng cùng U.23 Uzbekistan tiến vào tứ kết, sau khi vượt qua 2 đối thủ Kuwait và Malaysia. Đáng tiếc, tại tứ kết, U.23 Việt Nam thua sít sao U.23 Iraq tỷ số 0-1 với bàn thua duy nhất từ chấm 11 m, đánh mất cơ hội vào bán kết tranh vé dự Olympic Paris 2024.

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam nhờ các thành tích ở 3 kỳ VCK trước đó gồm các năm 2020, 2022 và 2024 đã được xếp nhóm hạt giống số 2, tránh được các đối thủ như U.23 Úc, Iraq hay Qatar. Được bốc thăm vào bảng A cùng đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, và các đối thủ vừa tầm như U.23 Jordan và tân binh U.23 Kyrgyzstan.

Kết quả là U.23 Việt Nam đã tiếp tục làm nên lịch sử khi toàn thắng cả 3 trận lần đầu tiên ở vòng bảng tại một VCK U.23 châu Á. U.23 Việt Nam cũng "phục thù" ngọt ngào trận thua U.23 Ả Rập Xê Út (tỷ số 0-2 ở tứ kết năm 2022) với trận thắng tỷ số 1-0, và loại luôn đội chủ nhà này ra khỏi cuộc chơi ngay từ vòng bảng.

Thành công của U.23 Việt Nam hiện nay, không chỉ góp phần hướng đến mục tiêu tiến xa hơn chiến tích giành ngôi á quân năm 2018 như AFC kỳ vọng, mà còn tiền đề cho bóng đá trẻ Việt Nam đứng trước một triển vọng rất lớn với nền tảng đang xây dựng, để bước vào mục tiêu chinh phục suất dự Olympic Los Angeles 2028 tại Mỹ.