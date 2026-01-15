Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ mang 'diện mạo' mới

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
15/01/2026 00:00 GMT+7

Sau chức vô địch AFF Cup 2024, người hâm mộ chờ đợi đội tuyển VN tiếp tục tạo ra sự bùng nổ hơn nữa nhưng chưa được thỏa mãn suốt 1 năm qua. Giờ đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều cơ hội để 'đền đáp' CĐV trong năm 2026.

ĐỘI TUYỂN VN SẼ MẠNH HƠN

Nếu mọi chuyện diễn biến tích cực, đội tuyển VN sẽ có những sự bổ sung nhân sự cực kỳ chất lượng ở cả 3 tuyến. Trong bối cảnh thủ môn Nguyễn Filip không duy trì được phong độ cao, HLV Kim Sang-sik có thể sớm triệu tập thủ thành Patrik Lê Giang. Động thái chiêu mộ cầu thủ Việt kiều Khoa Ngo của CLB Công an TP.HCM cho thấy ngày Patrik Lê Giang chính thức có quốc tịch VN đang đến rất gần. Thủ môn gốc Slovakia cũng được HLV Kim Sang-sik nhắm đến từ rất lâu. Ngay phía trên, trung vệ Đỗ Phi Long (trước đây là Gustavo) có thể trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự. Với chiều cao 1,95 m cùng kinh nghiệm thi đấu dày dặn, đẳng cấp đã được chứng minh ở V-League, Phi Long được kỳ vọng cải thiện chất lượng phòng ngự của đội tuyển VN.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mang 'diện mạo' mới- Ảnh 1.

Đình Bắc (phải) và các đồng đội ở U.23 sẽ tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển VN

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đỗ Hoàng Hên (trước đây là Hendrio Araujo) cũng nhiều khả năng được "ăn cơm tuyển". Kể từ sau khi có quốc tịch VN, tiền vệ tấn công này duy trì phong độ ấn tượng, là trụ cột không thể thiếu của CLB Hà Nội dưới thời HLV Harry Kewell. Những điểm mạnh nhất của Hoàng Hên như kỹ thuật khéo léo, khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp, chuyền bóng, dứt điểm sắc sảo vẫn còn đó. Ngoài ra, sự ăn ý giữa Hoàng Hên và Xuân Son, vốn được thể hiện ở CLB Bình Định và Nam Định, được kỳ vọng tái hiện trong màu áo đội tuyển VN.

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ lứa U.23 VN. Những Hiểu Minh, Đình Bắc, Văn Khang… đã chứng tỏ đủ sức cạnh tranh với các đàn anh ở đội tuyển VN. Giờ đây, các nhân tố trụ cột còn lại như Phi Hoàng, Xuân Bắc, Lý Đức… có thể được ra sân cho đội tuyển VN. Sự có mặt của nhóm cầu thủ trẻ này không chỉ mang đến "làn gió mới" mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh tích cực. Từ đó, đội tuyển VN có tính chiến đấu cao hơn.

NHỮNG MỤC TIÊU QUAN TRỌNG

Nhiệm vụ đầu tiên và mang tính bản lề của thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Dù đối thủ trực tiếp là Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị AFC trừ 6 điểm do nhập tịch cầu thủ trái quy định, đội tuyển VN vẫn cần chiến thắng để giành tấm vé dự VCK một cách thuyết phục nhất. 3 điểm trọn vẹn, một màn trình diễn ấn tượng sẽ là lời khẳng định đanh thép, xóa tan những hoài nghi sau 2 trận thắng thiếu thuyết phục trước Nepal vừa qua.

Thử thách cực đại sẽ đến vào mùa hè 2026 khi AFF Cup bước vào phiên bản mới khi giải diễn ra vào mùa hè. Việc thay đổi lịch thi đấu này đồng nghĩa các đối thủ cạnh tranh chức vô địch với đội tuyển VN như Thái Lan hay Indonesia nhiều khả năng triệu tập được đầy đủ những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu và các giải đấu lớn khác. Để bảo vệ thành công ngôi vương, đội tuyển VN phải đối mặt với một cuộc chiến sòng phẳng về chất lượng đội hình. Đây không còn là "ao làng, mà là một giải đấu đẳng cấp cao, nơi HLV Kim Sang-sik cần chứng minh chức vô địch năm 2024 không phải nhờ may mắn, mà là sự khởi đầu cho một chu kỳ thành công mới.

Tất cả những nỗ lực từ việc nhập tịch nhân sự chất lượng như Patrik Lê Giang, Đỗ Phi Long cho đến tôi luyện lứa trẻ U.23 đều hướng tới mục đích cuối cùng: tạo đà hoàn hảo cho Asian Cup 2027. Nếu năm 2026 khép lại với tấm vé dự giải châu lục và sự thống trị tuyệt đối tại Đông Nam Á, đội tuyển VN sẽ có đủ sự tự tin lẫn độ chín về mặt lối chơi để bước ra đấu trường châu lục. Năm 2025, bóng đá VN đã thành công rực rỡ ở riêng "địa hạt" bóng đá trẻ. Giờ đây, đến lượt đội tuyển VN thể hiện. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ cần mang đến "diện mạo" không chỉ mới về con người, mà còn mới về cả tầm vóc và khát vọng.

