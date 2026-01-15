Trang Nate Sports: ‘Tránh được cả Hàn Quốc và Nhật Bản, U.23 Việt Nam mở toang cửa vào chung kết’

Nate Sports đánh giá U.23 Việt Nam đã tạo ra “cú sốc lớn” tại VCK U.23 châu Á 2026 khi toàn thắng cả 3 trận ở bảng A, bao gồm chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, theo truyền thông Hàn Quốc, điều khiến người hâm mộ Việt Nam thực sự phấn khích không chỉ là thành tích vòng bảng, mà còn là cục diện nhánh đấu mà đội bóng này giành được sau chiến thắng quyết định.

Tránh Nhật Bản ở tứ kết, U.23 Việt Nam mở ra nhánh đấu thuận lợi

Theo Nate Sports, lợi ích lớn nhất từ việc đứng đầu bảng A là U.23 Việt Nam đã tránh được Nhật Bản - đương kim vô địch và cũng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải năm nay. Nếu chỉ xếp nhì bảng, U.23 Việt Nam sẽ phải đối đầu đội nhất bảng B là Nhật Bản ngay từ vòng tứ kết, một kịch bản bị xem là “cửa tử”.

Lịch thi đấu tứ kết của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tiến sâu ở giải lần này ẢNH: AFC

Trang tin thể thao Hàn Quốc nhận định HLV Kim Sang-sik đã tính toán rất rõ ràng cho kịch bản này. Dù chỉ cần một trận hòa là đủ để đi tiếp, U.23 Việt Nam vẫn chơi quyết tâm trước Ả Rập Xê Út nhằm giành ngôi đầu bảng, qua đó tự đặt mình vào nhánh đấu có lợi hơn. Kết quả là ở tứ kết, U.23 Việt Nam chỉ phải chạm trán U.23 UAE - đối thủ được đánh giá không dễ chơi nhưng vẫn “vừa tầm” hơn so với Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Không dừng lại ở đó, Nate Sports phân tích rằng nếu vượt qua U.23 UAE, U.23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc ở bán kết. So với nhánh đấu còn lại - nơi tập trung những đội bóng hàng đầu như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Úc - đây được xem là con đường thuận lợi hiếm có. Điều này đồng nghĩa với việc U.23 Việt Nam có thể tránh được hai “ngọn núi lớn” Nhật Bản và Hàn Quốc cho tới tận trận chung kết.

HLV U.23 UAE đánh giá cao U.23 Việt Nam trước tứ kết: ‘Đội bóng kỷ luật và gắn kết’

Nate Sports đặc biệt nhấn mạnh sự tương phản đáng chú ý: trong khi bóng đá Hàn Quốc còn phải căng thẳng tính toán các kịch bản đi tiếp, thì U.23 Việt Nam của Kim Sang-sik đã tự mình đánh bại chủ nhà Ả Rập Xê Út để chủ động tạo ra nhánh đấu thuận lợi nhất cho chính mình.

HLV Kim Sang-sik là "cỗ máy chiến thắng"

Nate Sports cho rằng những dự báo lạc quan dành cho U.23 Việt Nam không phải là sự thổi phồng. Thực tế cho thấy HLV Kim Sang-sik đã trở thành “cỗ máy chiến thắng” kể từ khi sang Việt Nam làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã giúp bóng đá Việt Nam giành liên tiếp các danh hiệu lớn như vô địch AFF Cup 2024, U.23 Đông Nam Á và HCV SEA Games - chuỗi thành tích mà ngay cả HLV Park Hang-seo trước đó cũng chưa từng đạt được.

Chỉ có U.23 Việt Nam và U.23 Nhật Bản (áo xanh) có vòng bảng hoàn hảo với 3 trận thắng

Trong khi đó U.23 Hàn Quốc (áo đỏ) đang có màn thể hiện gây thất vọng ở giải lần này

Những lo ngại ban đầu về hàng phòng ngự của U.23 Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik nhanh chóng bị xóa bỏ, khi đội bóng chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn sau 3 trận vòng bảng. Bên cạnh đó, khả năng dùng người hợp lý và những điều chỉnh chiến thuật đúng thời điểm tiếp tục cho thấy năng lực huấn luyện của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Trang tin thể thao Hàn Quốc cũng nhắc đến một câu nói nửa đùa nửa thật đang lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ xứ kim chi, rằng “HLV Hàn Quốc làm việc ở nước ngoài còn thành công hơn ở trong nước”. Theo Nate Sports, không loại trừ khả năng U.23 Việt Nam - dưới sự dẫn dắt của một HLV Hàn Quốc - sẽ xuất hiện ở trận chung kết U.23 châu Á, điều mà ngay cả chính Hàn Quốc cũng chưa thể chắc chắn vào lúc này.

Truyền thông Hàn Quốc rất ấn tượng với những gì mà HLV Kim Sang-sik làm được ở Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

"Phép màu Kim Sang-sik” đã vượt ra khỏi phạm vi Đông Nam Á. Với cục diện nhánh đấu hiện tại và phong độ đang lên cao, U.23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để chạm tới đỉnh cao châu lục, điều từng được xem là rất xa vời trong quá khứ.