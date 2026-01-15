'Lò luyện ngọc' của U.23 Việt Nam đón tin vui: Thêm động lực đua V-League

Đội bóng của nhiều tuyển thủ U.23 Việt Nam đón nhận nguồn lực

Thành công của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 và vòng bảng U.23 châu Á 2026 có công lớn của CLB PVF-CAND và Trung tâm bóng đá PVF, khi đây là nơi đào tạo và trao cơ hội cho nhiều gương mặt như Nguyễn Hiểu Minh, Võ Anh Quân, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát...

Trong khi Hiểu Minh là trụ cột hàng thủ đã giữ sạch lưới 9/14 trận gần nhất của U.23 Việt Nam, Xuân Bắc góp sức tạo nên tuyến giữa giàu năng lượng, Thanh Nhàn ghi những bàn quan trọng ở SEA Games, Lê Phát lại mang tới luồng gió cơ động, mới mẻ dù đá giải U.23 châu Á khi mới 19 tuổi.

CLB PVF-CAND đón tin vui ẢNH: PVF-CAND

Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF và CLB PVF-CAND hiện là một trong những đơn vị tiêu biểu của thể thao Công an nhân dân (CAND).

Mùa giải 2025 - 2026, CLB PVF-CAND trở thành một trong những đại diện hiếm hoi góp mặt đồng thời ở cả V-League (đội một) và hạng nhất (đội trẻ), cùng hệ thống các tuyến đội trẻ kế cận. Điều này thể hiện rõ định hướng phát triển bài bản, xuyên suốt từ đào tạo đến thi đấu đỉnh cao, khẳng định vai trò của PVF-CAND trong chiến lược xây dựng lực lượng kế thừa cho bóng đá Việt Nam nói chung và thể thao CAND nói riêng.

Ngày 15.1, CLB PVF-CAND cũng đón tin vui, với bản hợp đồng hợp tác tài trợ với Tập đoàn TTC.

Thỏa thuận hợp tác giữa các bên nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển bóng đá, nâng cao chất lượng tập luyện - thi đấu, cũng như tạo nền tảng phát triển toàn diện cho các cầu thủ cả về chuyên môn, thể chất và nhân cách.

Chặng đường mới

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Vân nhấn mạnh: "Việc hợp tác với Tập đoàn TTC không chỉ mang ý nghĩa về mặt nguồn lực, mà còn thể hiện sự đồng hành, niềm tin và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ cầu thủ tương lai cho bóng đá nước nhà. PVF và CLB PVF-CAND cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường đào tạo chuẩn mực, hiện đại và nhân văn".

Tập đoàn TTC được thành lập từ năm 1979, luôn nhất quán quan điểm phát triển bền vững gắn với cộng đồng. Thông qua việc đồng hành cùng PVF và CLB PVF-CAND, Tập đoàn TTC mong muốn đóng góp một phần nguồn lực để tạo điều kiện tốt hơn cho các cầu thủ trẻ trong quá trình tập luyện, thi đấu.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn TTC và PVF/PVF-CAND không chỉ mở ra một chặng đường đồng hành mới, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về sự chung tay của doanh nghiệp và thể thao trong việc ươm mầm tài năng, xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ và cho nền bóng đá Việt Nam.

Sau 11 trận ở V-League, PVF-CAND đứng hạng 13 với 8 điểm. Tuy nhiên, do khoảng cách ở nửa sau bảng xếp hạng sát nhau, nên đội cũng chỉ kém vị trí thứ tám của Becamex TP.HCM khoảng cách một trận thắng. PVF-CAND đã bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công, người từng nắm đội Sài Gòn, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... để cải thiện thứ hạng. Ông Nguyễn Thành Công có kinh nghiệm huấn luyện tại V-League, từng giúp CLB Hà Tĩnh bất bại cả lượt đi và cán đích hạng năm mùa trước.