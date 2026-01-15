U.23 Việt Nam phải 'khóa' dàn sao gốc Phi: Sẽ hạ đẹp UAE, thẳng tiến bán kết

U.23 Việt Nam phải cẩn trọng vũ khí của U.23 UAE

So với những "bại tướng" của U.23 Việt Nam ở vòng bảng như Jordan hay Ả Rập Xê Út, U.23 UAE không mạnh hơn. Thậm chí, còn có thể nói là lép vế.

U.23 UAE trải qua hành trình vòng bảng kém thuyết phục. Thầy trò HLV Marcelo Broli chỉ thắng đội yếu nhất bảng U.23 Qatar (2-0). Ở hai trận còn lại, U.23 UAE thua tan nát trước U.23 Nhật Bản (0-3), và có trận hòa may mắn, trong thế bị dồn ép trước U.23 Syria (1-1).

Tuy nhiên, lịch sử VCK U.23 châu Á từng chứng kiến nhiều đội bóng chật vật ở vòng bảng, nhưng sau đó càng đá càng hay.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho tứ kết ẢNH: TED TRẦN TV

U.23 Việt Nam ở giải U.23 châu Á năm 2018 là ví dụ. Đội bóng của HLV Park Hang-seo cũng chỉ giành 4 điểm, cũng hòa U.23 Syria may mắn ở lượt cuối, để rồi thẳng tiến chung kết.

Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cho thấy không đội bóng nào ở tứ kết đáng bị đánh giá thấp. Đặc biệt ở thể thức loại trực tiếp, đội mạnh hơn chưa chắc đã thắng. Niềm vui chỉ đến với đội bóng lì lợm, mắc ít sai lầm và có đấu pháp hợp lý hơn.

U.23 UAE của HLV Broli vẫn là đội bóng đáng ngại. Khác với U.23 Jordan hay U.23 Ả Rập Xê Út vốn lấy tấn công làm lẽ sống, U.23 UAE lại chọn cách tiếp cận cẩn trọng, thực dụng, đúng với cá tính của một chiến lược gia giàu chất "quái" từ Nam Mỹ như Broli.

Đánh giá sức mạnh U.23 UAE - đối thủ của U.23 Việt Nam ở tứ kết

Đội bóng Tây Á không đẩy cao đội hình pressing quyết liệt để gây áp lực, mà tập trung tranh chấp ở giữa sân. Hàng tiền vệ 4 người, kết hợp với 2 tiền đạo tạo thành "gọng kìm" giúp U.23 UAE biến khu giữa sân thành chảo lửa, buộc đối thủ mắc sai lầm.

U.23 UAE không có nhiều mảng miếng tấn công, nhưng lại rất nguy hiểm ở những pha "đánh úp", nhờ có trong tay những cầu thủ gốc Phi cực hay. Đó là tiền đạo Junior Ndiaye, tiền vệ Solomon Sosu, cùng hai hậu vệ Richard Akonnor và Leonard Amesimeku.

Cả bốn nhân tố gốc Phi đều là một phần trong dự án nhập tịch triệt để ở mọi cấp độ của UAE, từ đội tuyển quốc gia đến đội trẻ. UAE sẽ mang về những tài năng sáng giá (chủ yếu từ châu Phi từ khi còn trẻ), để mài giũa ở các học viện trong nước, rồi chọn ra người giỏi nhất cho đội tuyển.

"Chất liệu" từ châu Phi giúp U.23 UAE nhanh, khỏe và đột biến hơn nhiều. Ở trận gặp U.23 Syria, tiền vệ Sosu từng có pha cướp bóng dũng mãnh ở khu trung tuyến, rê bóng một mạch qua gần nửa chiều dài sân rồi sút chân trái chệch cột dọc. Tình huống diễn ra ở phút 84, khi hầu hết cầu thủ trên sân đã mệt nhoài, Sosu vẫn rất khỏe.

Đội hình 4-4-2 cổ điển của U.23 UAE ẢNH: TV360

Với những cầu thủ độc lập tác chiến và bền sức từ châu Phi, U.23 UAE có khả năng níu U.23 Việt Nam vào cuộc đua thể lực.

Không giải quyết được đối thủ trong 90 phút, học trò HLV Kim Sang-sik chịu bất lợi lớn, đặc biệt khi 7 cầu thủ U.23 Việt Nam đã nhận thẻ vàng ở vòng bảng, nên không thể tranh chấp mạo hiểm.

Tính toán kỹ lưỡng

Trước đối thủ phòng ngự phản công thực dụng, U.23 Việt Nam có khả năng được nhường "đất" tấn công.

Ở VCK U.23 châu Á 2026, năng lực tấn công của Đình Bắc cùng đồng đội đã nâng lên tầm cao mới. Các cầu thủ pressing rất tốt, phối hợp đập nhả ăn ý, tự tin, sẵn sàng tạo đột biến cá nhân, mạnh dạn sút xa, rê bóng "vỗ mặt" đối thủ.

Đó là thành quả của triết lý tấn công khoáng đạt, tự do mà ông Kim áp dụng. U.23 Việt Nam cũng dứt điểm đặc biệt hiệu quả, với 13/28 cú sút trúng đích, ghi 5 bàn. Khả năng dứt điểm thành bàn lên tới 17% của U.23 Việt Nam là mối đe dọa với U.23 UAE.

Đại diện Tây Á tổ chức đội hình không thực sự tốt, hay mắc sai sót khi phối hợp kèm người giữa các trung vệ, hậu vệ hay tiền vệ phòng ngự. U.23 Nhật Bản và U.23 Syria đã dễ dàng khoan phá hàng thủ U.23 UAE nhờ các pha đập nhả tốc độ. U.23 Việt Nam cũng có thể, đặc biệt khi Thanh Nhàn đã trở lại (đá 1 phút ở trận cuối vòng bảng), giúp HLV Kim Sang-sik thêm lựa chọn.

U.23 Việt Nam cần giữ cự ly đội hình hợp lý, kết dính giữa ba tuyến để phong tỏa tốt các ngòi nổ gốc Phi của U.23 UAE. Nếu khống chế được 4 cầu thủ này, cơ hội thắng của U.23 Việt Nam sẽ tăng vọt.

Thầy trò ông Kim đủ sức giải quyết đối thủ trong 90 phút, nếu phòng ngự chặt chẽ, bình tĩnh chắt chiu cơ hội. Từ tứ kết trở đi, các trận đấu sẽ là cuộc đấu của trí lực, thể lực, chứ không còn là lấy mạnh thắng yếu. U.23 Việt Nam cần tích lũy bản lĩnh đủ nhiều để trèo lên ngọn sóng lớn.