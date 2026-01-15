Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam phải 'khóa' dàn sao gốc Phi: Sẽ hạ đẹp UAE, thẳng tiến bán kết

Hồng Nam
Hồng Nam
15/01/2026 13:15 GMT+7

Sức mạnh của U.23 UAE nằm ở 4 cầu thủ gốc Phi, mà nếu khóa chặt, U.23 Việt Nam sẽ vượt qua tứ kết U.23 châu Á 2026 (diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.1).

U.23 Việt Nam phải cẩn trọng vũ khí của U.23 UAE

So với những "bại tướng" của U.23 Việt Nam ở vòng bảng như Jordan hay Ả Rập Xê Út, U.23 UAE không mạnh hơn. Thậm chí, còn có thể nói là lép vế.

U.23 UAE trải qua hành trình vòng bảng kém thuyết phục. Thầy trò HLV Marcelo Broli chỉ thắng đội yếu nhất bảng U.23 Qatar (2-0). Ở hai trận còn lại, U.23 UAE thua tan nát trước U.23 Nhật Bản (0-3), và có trận hòa may mắn, trong thế bị dồn ép trước U.23 Syria (1-1). 

Tuy nhiên, lịch sử VCK U.23 châu Á từng chứng kiến nhiều đội bóng chật vật ở vòng bảng, nhưng sau đó càng đá càng hay. 

U.23 Việt Nam phải 'khóa' dàn sao gốc Phi: Sẽ hạ đẹp UAE, thẳng tiến bán kết- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho tứ kết

ẢNH: TED TRẦN TV

U.23 Việt Nam ở giải U.23 châu Á năm 2018 là ví dụ. Đội bóng của HLV Park Hang-seo cũng chỉ giành 4 điểm, cũng hòa U.23 Syria may mắn ở lượt cuối, để rồi thẳng tiến chung kết.

Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cho thấy không đội bóng nào ở tứ kết đáng bị đánh giá thấp. Đặc biệt ở thể thức loại trực tiếp, đội mạnh hơn chưa chắc đã thắng. Niềm vui chỉ đến với đội bóng lì lợm, mắc ít sai lầm và có đấu pháp hợp lý hơn. 

U.23 UAE của HLV Broli vẫn là đội bóng đáng ngại. Khác với U.23 Jordan hay U.23 Ả Rập Xê Út vốn lấy tấn công làm lẽ sống, U.23 UAE lại chọn cách tiếp cận cẩn trọng, thực dụng, đúng với cá tính của một chiến lược gia giàu chất "quái" từ Nam Mỹ như Broli.

Đánh giá sức mạnh U.23 UAE - đối thủ của U.23 Việt Nam ở tứ kết

Đội bóng Tây Á không đẩy cao đội hình pressing quyết liệt để gây áp lực, mà tập trung tranh chấp ở giữa sân. Hàng tiền vệ 4 người, kết hợp với 2 tiền đạo tạo thành "gọng kìm" giúp U.23 UAE biến khu giữa sân thành chảo lửa, buộc đối thủ mắc sai lầm.

U.23 UAE không có nhiều mảng miếng tấn công, nhưng lại rất nguy hiểm ở những pha "đánh úp", nhờ có trong tay những cầu thủ gốc Phi cực hay. Đó là tiền đạo Junior Ndiaye, tiền vệ Solomon Sosu, cùng hai hậu vệ Richard Akonnor và Leonard Amesimeku.

Cả bốn nhân tố gốc Phi đều là một phần trong dự án nhập tịch triệt để ở mọi cấp độ của UAE, từ đội tuyển quốc gia đến đội trẻ. UAE sẽ mang về những tài năng sáng giá (chủ yếu từ châu Phi từ khi còn trẻ), để mài giũa ở các học viện trong nước, rồi chọn ra người giỏi nhất cho đội tuyển.

"Chất liệu" từ châu Phi giúp U.23 UAE nhanh, khỏe và đột biến hơn nhiều. Ở trận gặp U.23 Syria, tiền vệ Sosu từng có pha cướp bóng dũng mãnh ở khu trung tuyến, rê bóng một mạch qua gần nửa chiều dài sân rồi sút chân trái chệch cột dọc. Tình huống diễn ra ở phút 84, khi hầu hết cầu thủ trên sân đã mệt nhoài, Sosu vẫn rất khỏe. 

U.23 Việt Nam phải 'khóa' dàn sao gốc Phi: Sẽ hạ đẹp UAE, thẳng tiến bán kết- Ảnh 2.

Đội hình 4-4-2 cổ điển của U.23 UAE

ẢNH: TV360

Với những cầu thủ độc lập tác chiến và bền sức từ châu Phi, U.23 UAE có khả năng níu U.23 Việt Nam vào cuộc đua thể lực. 

Không giải quyết được đối thủ trong 90 phút, học trò HLV Kim Sang-sik chịu bất lợi lớn, đặc biệt khi 7 cầu thủ U.23 Việt Nam đã nhận thẻ vàng ở vòng bảng, nên không thể tranh chấp mạo hiểm. 

Tính toán kỹ lưỡng 

Trước đối thủ phòng ngự phản công thực dụng, U.23 Việt Nam có khả năng được nhường "đất" tấn công. 

Ở VCK U.23 châu Á 2026, năng lực tấn công của Đình Bắc cùng đồng đội đã nâng lên tầm cao mới. Các cầu thủ pressing rất tốt, phối hợp đập nhả ăn ý, tự tin, sẵn sàng tạo đột biến cá nhân, mạnh dạn sút xa, rê bóng "vỗ mặt" đối thủ. 

Đó là thành quả của triết lý tấn công khoáng đạt, tự do mà ông Kim áp dụng. U.23 Việt Nam cũng dứt điểm đặc biệt hiệu quả, với 13/28 cú sút trúng đích, ghi 5 bàn. Khả năng dứt điểm thành bàn lên tới 17% của U.23 Việt Nam là mối đe dọa với U.23 UAE.

Đại diện Tây Á tổ chức đội hình không thực sự tốt, hay mắc sai sót khi phối hợp kèm người giữa các trung vệ, hậu vệ hay tiền vệ phòng ngự. U.23 Nhật Bản và U.23 Syria đã dễ dàng khoan phá hàng thủ U.23 UAE nhờ các pha đập nhả tốc độ. U.23 Việt Nam cũng có thể, đặc biệt khi Thanh Nhàn đã trở lại (đá 1 phút ở trận cuối vòng bảng), giúp HLV Kim Sang-sik thêm lựa chọn. 

U.23 Việt Nam cần giữ cự ly đội hình hợp lý, kết dính giữa ba tuyến để phong tỏa tốt các ngòi nổ gốc Phi của U.23 UAE. Nếu khống chế được 4 cầu thủ này, cơ hội thắng của U.23 Việt Nam sẽ tăng vọt. 

Thầy trò ông Kim đủ sức giải quyết đối thủ trong 90 phút, nếu phòng ngự chặt chẽ, bình tĩnh chắt chiu cơ hội. Từ tứ kết trở đi, các trận đấu sẽ là cuộc đấu của trí lực, thể lực, chứ không còn là lấy mạnh thắng yếu. U.23 Việt Nam cần tích lũy bản lĩnh đủ nhiều để trèo lên ngọn sóng lớn. 

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam mang niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Đông Nam Á

U.23 Việt Nam mang niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Đông Nam Á

Với việc U.23 Thái Lan đã rời cuộc chơi, U.23 Việt Nam tiếp tục trở thành đội bóng Đông Nam Á lì lợm và bản lĩnh nhất khi bước ra sân chơi châu Á.

U.23 Việt Nam sẵn sàng phá 'dớp' trước U.23 UAE

U.23 Việt Nam phải giữ đôi chân trên mặt đất!

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 UAE Kim Sang-sik U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận