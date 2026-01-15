HLV UAE: 'U.23 Việt Nam phòng ngự hay, đá phạt góc giỏi, nhưng sẽ bị chúng tôi đánh bại’

HLV Marcelo Broli: U.23 UAE quyết tâm hạ U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ so tài U.23 UAE ở tứ kết U.23 châu Á 2026, diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày mai (16.1). Xuyên suốt chiều dài lịch sử, bóng đá Việt Nam lép vế trước UAE ở giải trẻ với 8 trận không thắng (hòa 4, thua 4). 2 trận gần nhất, U.23 Việt Nam toàn thua U.23 UAE (0-4 và 0-3).

Thế nhưng, lịch sử có thể đảo chiều ở trận tứ kết ngày mai. Trong khi U.23 Việt Nam bay cao với 3 trận vòng bảng toàn thắng trước U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan, thì U.23 UAE lại chật vật chờ đến phút cuối mới vượt qua bảng đấu không quá khó khăn.

HLV Broli đánh giá cao U.23 Việt Nam (áo đỏ) ẢNH: TED TRẦN TV

HLV Marcelo Broli khẳng định: "U.23 Việt Nam có phong độ cao. Họ đã chắc chắn, ổn định, phòng ngự chặt chẽ, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công (và ngược lại rất tốt). U.23 Việt Nam cũng có các phương án phản công hiệu quả".

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Uruguay nhấn mạnh U.23 UAE đã có giải pháp để khắc chế, sau khi ông cùng toàn đội nghiên cứu kỹ băng hình lối đá của đối thủ: "U.23 UAE quyết tâm vượt qua thử thách này để vào bán kết".

U.23 UAE đứng nhì bảng B với 4 điểm sau 3 trận: thắng U.23 Qatar 2-0, hòa U.23 Syria 1-1 và thua U.23 Nhật Bản 0-3.

Tấm vé của thầy trò HLV Marcelo Broli có phần may mắn, bởi U.23 UAE thực tế bằng U.23 Syria ở mọi thông số, ngoại trừ việc thua Nhật Bản với tỷ số… ít đậm hơn. Ở trận quyết đấu với U.23 Syria đêm 13.1, U.23 UAE chủ trương đá phòng ngự phản công để giữ tỷ số hòa.

‘HLV Kim Sang-sik là cỗ máy chiến thắng, U.23 Việt Nam rộng cửa vào chung kết’

U.23 UAE cũng được bổ sung các cầu thủ nhập tịch, trong đó có tiền đạo Junior Ndiaye (gốc Pháp - Senegal) từng khoác áo U.17 Pháp, nhưng đã chọn thi đấu cho UAE. Ndiaye có tốc độ, sức càn lướt và khả năng độc lập tác chiến ấn tượng.

Ở hàng thủ, hậu vệ trái Richard Akonnor (gốc Ghana) là ngôi sao sáng nhất, được định giá gần 1 triệu euro.

HLV Broli cho rằng việc U.23 Việt Nam được nghỉ nhiều hơn 1 ngày là bất lợi với U.23 UAE, nhưng không phải vấn đề không thể giải quyết, bởi đội bóng Tây Á có tinh thần và lực lượng tốt.

"U.23 UAE rất khát khao chiến thắng ở giải này. Tôi cảm nhận được nhuệ khí và tham vọng của cầu thủ. Đó là chìa khóa dẫn lối đến kết quả tích cực ở trận tứ kết ngày mai", HLV Broli nói thêm.

'U.23 Việt Nam nguy hiểm ở phạt góc'

Trước đó, HLV Broli thừa nhận "chưa nhìn thấy điểm yếu của U.23 Việt Nam" và "chỉ có thể phân tích khi xem lại đầy đủ video thi đấu".

Chiến lược gia người Uruguay đánh giá U.23 Việt Nam là đội bóng có thực lực, nhưng sẽ giữ kín toàn bộ thông tin, không chia sẻ quá nhiều về đối thủ.

"U.23 Việt Nam lợi hại ở các pha phạt góc, tôi đánh giá như vậy. U.23 UAE biết điều đó và sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng như ở mọi trận đấu khác mà thôi", HLV Broli kết luận.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik nhận định: "U.23 Việt Nam đã có 3 trận toàn thắng và tiến vào tứ kết với 9 điểm. Đây chính là minh chứng cho năng lực vượt tầm Đông Nam Á, vươn tầm châu lục của các cầu thủ Việt Nam. Nhưng đây không phải là điểm đích, chúng tôi vẫn cần đặt những mục tiêu cao hơn. Toàn đội cần chuẩn bị thật kỹ để có thể thi đấu tốt và chiến thắng".