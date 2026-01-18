Báo Hàn Quốc muốn HLV Kim Sang-sik đấu trí đồng hương Lee Min-sung ở chung kết U.23 châu Á

Trận chung kết trong mơ giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc?

Báo điện tử Dailian có bài nhận định rằng vòng bán kết giải U.23 châu Á 2026 đang mở ra viễn cảnh đặc biệt, khi khả năng xuất hiện một trận chung kết giữa 2 HLV người Hàn Quốc không bị loại trừ. Điều kiện để kịch bản này xảy ra là đội U.23 Hàn Quốc của HLV Lee Min-sung vượt qua U.23 Nhật Bản, trong khi đội U.23 Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đánh bại U.23 Trung Quốc.

HLV Kim Sang-sik đang gặt hái nhiều thành công cùng U.23 Việt Nam ẢNH: AFC

HLV Lee Sung-min của U.23 Hàn Quốc đã lấy lại niềm tin người hâm mộ sau trận tứ kết ẢNH: AFC

Dailian nhận định, đội U.23 Hàn Quốc dưới thời HLV Lee Min-sung đã cho thấy bản lĩnh đúng lúc. Sau vòng bảng gây nhiều hoài nghi, đội bóng xứ kim chi đã thể hiện bộ mặt khác ở vòng knock-out. Đội bóng xứ sở kim chi chiến thắng 2-1 thuyêt phục trước U.23 Úc tại tứ kết. Việc thay đổi sơ đồ chiến thuật cùng sự cải thiện rõ rệt của hàng phòng ngự giúp U.23 Hàn Quốc lấy lại niềm tin trước trận bán kết với đương kim vô địch - đồng thời là đội được đánh giá cao nhất giải là U.23 Nhật Bản.

Dailian cũng dành nhiều sự chú ý cho đội tuyển U.23 Việt Nam, nơi HLV Kim Sang-sik đang tạo ra điều được tờ báo này gọi là "phép thuật Kim Sang-sik". Truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao hành trình của U.23 Việt Nam khi toàn thắng vòng bảng, trước khi vượt qua U.23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết. Theo Dailian, HLV Kim Sang-sik đang phần nào tái hiện dấu ấn mà HLV người Hàn Quốc khác từng để lại tại Việt Nam là ông Park Hang-seo, với lối chơi tổ chức chặt chẽ, kỷ luật và giàu năng lượng.

Đối thủ của đội tuyển U.23 Việt Nam ở bán kết là U.23 Trung Quốc, đội bóng được báo Dailian mô tả là đại diện tiêu biểu cho lối chơi thực dụng. Báo này cho rằng thử thách lớn nhất với HLV Kim Sang-sik và các học trò nằm ở việc tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự kín kẽ của Trung Quốc, đội từng vượt qua U.23 Uzbekistan dù gần như không tạo ra cơ hội tấn công rõ rệt trong 120 phút. Thử thách lớn nhất mà U.23 Việt Nam phải vượt qua chính là thủ thành Li Hao - người gác đền có thể nói là xuất sắc nhất giải đến thời điểm này. U.23 Trung Quốc chưa để lọt lưới bàn nào nhưng đồng thời cũng mới ghi được duy nhất 1 bàn.

Cũng theo Dailian, nếu đội U.23 Việt Nam giành chiến thắng trước Trung Quốc, còn đội tuyển U.23 Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản, giải U.23 châu Á 2026 sẽ chứng kiến trận chung kết hiếm hoi giữa 2 HLV người Hàn Quốc. Đây được xem là kịch bản giàu tính biểu tượng, phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng rõ nét của các nhà cầm quân Hàn Quốc tại bóng đá châu Á.

Tuy vậy, Dailian nhấn mạnh rằng cả HLV Kim Sang-sik lẫn HLV Lee Min-sung đều còn phải vượt qua những thử thách rất lớn ở bán kết. Chỉ khi đánh bại được những đối thủ có phong cách đối lập như Trung Quốc và Nhật Bản, viễn cảnh "chung kết trong mơ" giữa 2 HLV người Hàn mới có thể trở thành hiện thực.