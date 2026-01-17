Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hãy bình chọn bàn thắng đẹp của Đình Bắc thành pha lập công ấn tượng nhất vòng bảng U.23 châu Á 2026!

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/01/2026 02:11 GMT+7

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đưa bàn thắng của Đình Bắc vào danh sách những pha lập công đẹp nhất vòng bảng U.23 châu Á 2026, đồng thời kêu gọi người hâm mộ tham gia bình chọn cho bàn thắng ấn tượng nhất

Bàn thắng của Đình Bắc được đánh giá cao về kỹ thuật

Sau khi vòng bảng VCK U.23 châu Á 2026 khép lại, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách những bàn thắng đẹp nhất, mở cổng để người hâm mộ bình chọn pha lập công ấn tượng nhất giải đấu. Đáng chú ý, bàn thắng của Đình Bắc trong trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Ả Rập Xê Út đã được AFC lựa chọn và đưa vào danh sách này.

U.23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết U.23 châu Á 2026 với sự tỏa sáng của Đình Bắc, Lê Phát và Minh Phúc

Theo mô tả của AFC, Đình Bắc được tung vào sân đầu hiệp 2 và nhanh chóng tạo dấu ấn với pha bứt tốc xâm nhập vòng cấm, trước khi tung cú sút mạnh, đưa bóng đi giữa thủ môn và cột dọc, ghi bàn thắng mang tính quyết định cho U.23 Việt Nam. Đây là một trong những tình huống được đánh giá cao về tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Không chỉ gây ấn tượng bằng một khoảnh khắc, Đình Bắc còn để lại dấu ấn đậm nét xuyên suốt vòng bảng. Cầu thủ này ghi tổng cộng 3 bàn thắng và có 1 kiến tạo, trở thành nhân tố tấn công nổi bật nhất của U.23 Việt Nam. Đặc biệt, trong trận thắng U.23 Ả Rập Xê Út, Đình Bắc được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ màn trình diễn toàn diện, liên tục tạo ra đột biến và trực tiếp định đoạt cục diện.

Bình chọn cho Đình Bắc trên Instagram của AFC

Bên cạnh bàn thắng của Đình Bắc, danh sách do AFC công bố còn quy tụ nhiều pha lập công đáng chú ý khác ở vòng bảng. Rakan Al Ghamdi ghi bàn từ góc hẹp ở phút 88, giúp U.23 Ả Rập Xê Út vượt qua U.23 Kyrgyzstan. Mathias Macallister tạo nên một cú cứa lòng đẹp mắt trong trận U.23 Úc gặp U.23 Thái Lan. Ali Al Azaizeh giúp U.23 Jordan hưởng lợi từ lối chơi chủ động trước U.23 Ả Rập Xê Út. Yuto Ozeki ghi bàn sút xa đưa U.23 Nhật Bản vào tứ kết, trong khi Ali El Fadl và Behruzjon Karimov lần lượt để lại dấu ấn trong các trận của U.23 Li Băng và U.23 Uzbekistan. Ngoài ra, Yaya Dukuly cũng có pha đánh đầu ấn tượng ở phút bù giờ trong trận U.23 Iraq gặp U.23 Úc.

Highlight U.23 Ả Rập Xê Út 0-1 U.23 Việt Nam: Bàn thắng tuyệt đẹp của Đình Bắc

Hãy bình chọn bàn thắng đẹp của Đình Bắc thành pha lập công ấn tượng nhất vòng bảng U.23 châu Á 2026!- Ảnh 1.

Xem lại bàn thắng của Đình Bắc vào lưới U.23 Ả Rập Xê Út

Việc AFC đưa bàn thắng của Đình Bắc vào danh sách bình chọn không chỉ ghi nhận khoảnh khắc cá nhân xuất sắc, mà còn phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cầu thủ này tại sân chơi châu lục. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng và vừa rồi là 1 kiến tạo, 1 bàn thắng ở tứ kết gặp U.23 UAE, Đình Bắc đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải lần này.

Người hâm mộ có thể tham gia bình chọn bằng cách bấm like video bàn thắng của Đình Bắc trên trang Instagram của AFC (@afcasiancup), đồng hành và tiếp thêm động lực cho Đình Bắc vì anh quá xứng đáng.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

HLV UAE thất vọng nặng nề: 'Rất buồn vì chúng tôi đá đúng kế hoạch trước U.23 Việt Nam, vậy mà…

HLV UAE thất vọng nặng nề: 'Rất buồn vì chúng tôi đá đúng kế hoạch trước U.23 Việt Nam, vậy mà…

HLV Marcelo Broli không giấu được nỗi thất vọng khi U.23 UAE đã dừng bước trước U.23 Việt Nam ở tứ kết U.23 châu Á 2026.

AFC dự báo cực nóng: Thắng mãn nhãn UAE, U.23 Việt Nam có hy vọng vô địch U.23 châu Á 2026

U.23 Việt Nam tiễn 3 đội Tây Á khỏi đấu trường lớn nhất châu lục: Ứng viên vô địch là đây!

Khám phá thêm chủ đề

Đình Bắc U.23 Việt Nam U.23 Ả Rập Xê Út bàn thắng đẹp nhất U.23 châu Á AFC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận