Hãy bình chọn bàn thắng đẹp của Đình Bắc thành pha lập công ấn tượng nhất vòng bảng U.23 châu Á 2026!

Bàn thắng của Đình Bắc được đánh giá cao về kỹ thuật

Sau khi vòng bảng VCK U.23 châu Á 2026 khép lại, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách những bàn thắng đẹp nhất, mở cổng để người hâm mộ bình chọn pha lập công ấn tượng nhất giải đấu. Đáng chú ý, bàn thắng của Đình Bắc trong trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Ả Rập Xê Út đã được AFC lựa chọn và đưa vào danh sách này.

U.23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết U.23 châu Á 2026 với sự tỏa sáng của Đình Bắc, Lê Phát và Minh Phúc

Theo mô tả của AFC, Đình Bắc được tung vào sân đầu hiệp 2 và nhanh chóng tạo dấu ấn với pha bứt tốc xâm nhập vòng cấm, trước khi tung cú sút mạnh, đưa bóng đi giữa thủ môn và cột dọc, ghi bàn thắng mang tính quyết định cho U.23 Việt Nam. Đây là một trong những tình huống được đánh giá cao về tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Không chỉ gây ấn tượng bằng một khoảnh khắc, Đình Bắc còn để lại dấu ấn đậm nét xuyên suốt vòng bảng. Cầu thủ này ghi tổng cộng 3 bàn thắng và có 1 kiến tạo, trở thành nhân tố tấn công nổi bật nhất của U.23 Việt Nam. Đặc biệt, trong trận thắng U.23 Ả Rập Xê Út, Đình Bắc được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ màn trình diễn toàn diện, liên tục tạo ra đột biến và trực tiếp định đoạt cục diện.

Bình chọn cho Đình Bắc trên Instagram của AFC

Bên cạnh bàn thắng của Đình Bắc, danh sách do AFC công bố còn quy tụ nhiều pha lập công đáng chú ý khác ở vòng bảng. Rakan Al Ghamdi ghi bàn từ góc hẹp ở phút 88, giúp U.23 Ả Rập Xê Út vượt qua U.23 Kyrgyzstan. Mathias Macallister tạo nên một cú cứa lòng đẹp mắt trong trận U.23 Úc gặp U.23 Thái Lan. Ali Al Azaizeh giúp U.23 Jordan hưởng lợi từ lối chơi chủ động trước U.23 Ả Rập Xê Út. Yuto Ozeki ghi bàn sút xa đưa U.23 Nhật Bản vào tứ kết, trong khi Ali El Fadl và Behruzjon Karimov lần lượt để lại dấu ấn trong các trận của U.23 Li Băng và U.23 Uzbekistan. Ngoài ra, Yaya Dukuly cũng có pha đánh đầu ấn tượng ở phút bù giờ trong trận U.23 Iraq gặp U.23 Úc.

Highlight U.23 Ả Rập Xê Út 0-1 U.23 Việt Nam: Bàn thắng tuyệt đẹp của Đình Bắc

Xem lại bàn thắng của Đình Bắc vào lưới U.23 Ả Rập Xê Út

Việc AFC đưa bàn thắng của Đình Bắc vào danh sách bình chọn không chỉ ghi nhận khoảnh khắc cá nhân xuất sắc, mà còn phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cầu thủ này tại sân chơi châu lục. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng và vừa rồi là 1 kiến tạo, 1 bàn thắng ở tứ kết gặp U.23 UAE, Đình Bắc đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải lần này.

Người hâm mộ có thể tham gia bình chọn bằng cách bấm like video bàn thắng của Đình Bắc trên trang Instagram của AFC (@afcasiancup), đồng hành và tiếp thêm động lực cho Đình Bắc vì anh quá xứng đáng.