Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV UAE thất vọng nặng nề: 'Rất buồn vì chúng tôi đá đúng kế hoạch trước U.23 Việt Nam, vậy mà…

Hồng Nam
Hồng Nam
17/01/2026 02:02 GMT+7

HLV Marcelo Broli không giấu được nỗi thất vọng khi U.23 UAE đã dừng bước trước U.23 Việt Nam ở tứ kết U.23 châu Á 2026.

HLV Broli: U.23 UAE đã chơi hết sức 

U.23 UAE đã dừng cuộc chơi ở giải U.23 châu Á 2026 ở tứ kết, khi thua 2-3 trước U.23 Việt Nam trong hiệp phụ. 

Các học trò HLV Marcelo Broli ba lần bị vượt lên dẫn bàn, nhưng chỉ hai lần gỡ hòa. Dù khai thác tốt các pha bóng bổng để có bàn thắng, nhưng về tổng thể, U.23 UAE không thể tổ chức lối chơi mạch lạc, nhuần nhuyễn như U.23 Việt Nam.

Theo HLV Broli, các cầu thủ U.23 UAE đã nỗ lực hết sức, nhưng thành quả không đến như kỳ vọng. 

U.23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết U.23 châu Á 2026 sau màn rượt đuổi nghẹt thở với UAE

HLV UAE thất vọng nặng nề: 'Rất buồn vì chúng tôi đá đúng kế hoạch trước U.23 Việt Nam, vậy mà…- Ảnh 1.

U.23 UAE (áo trắng) dừng cuộc chơi

ẢNH: TED TRẦN TV

"Tôi tin trận đấu đã diễn ra đúng kế hoạch của U.23 UAE. Chúng tôi đã không để cho U.23 Việt Nam có cơ hội phản công ở trận này, bởi họ phản công rất hay. Tôi buồn vì mục tiêu của U.23 UAE là vào bán kết, nhưng cả đội không làm được điều đó. Dẫu sao, tôi rất tự hào về đội bóng này, khi họ đã cống hiến hết mình trên sân", HLV Broli nhận định.

U.23 UAE chia tay giải U.23 châu Á với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam nâng chuỗi toàn thắng lên con số 4, trong đó có 3 chiến thắng trước các đội tuyển trẻ Tây Á. 

Bóng đá trẻ UAE đang sa sút ở cấp độ U.23, trước sự trỗi dậy của các đội bóng khu vực khác. Nhật Bản, Việt Nam đã vào bán kết, trong khi Hàn Quốc, Trung Quốc hoàn toàn có thể tạo nên những trận đấu nội bộ Đông Á ở vòng 4 đội mạnh nhất. 

Highlight U.23 Việt Nam 3-2 U.23 UAE: Lê Phát, Đình Bắc, Minh Phúc đưa 'chiến binh sao vàng' vào bán kết

Chiến lược gia người Uruguay nhận định thêm về bóng đá trẻ UAE: "Tôi tin rằng chúng ta có cùng quan điểm, đó là đội bóng đã tiến bộ hơn vì họ đang vượt qua được những trở ngại và điều đó mang lại tự tin. 

Tất nhiên, chúng ta luôn rút ra được những bài học. Giờ là lúc để đánh giá, để tổng kết lại giải đấu này và tiếp tục đặt cược vào những cầu thủ trẻ UAE để họ trưởng thành và có cơ hội xuất hiện ở đội tuyển quốc gia". 

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U.23 Việt Nam đánh bại U.23 UAE với tỷ số thuyết phục 3-2 để trở thành đội bóng thứ hai lọt vào bán kết U.23 châu Á 2026, sau U.23 Nhật Bản.

