U.23 Việt Nam quá xứng đáng vào bán kết U.23 châu Á: Quá đỗi tuyệt vời!

U.23 Việt Nam đã chơi hợp lý

U.23 Việt Nam đã có hiệp đấu khó khăn nhất từ đầu giải, khi vấp phải lối đá chặt chẽ, kín kẽ được xây dựng trên cự ly đội hình hợp lý của U.23 UAE.

Highlight U.23 Việt Nam 3-2 U.23 UAE: Lê Phát, Đình Bắc, Minh Phúc đưa 'chiến binh sao vàng' vào bán kết

Hiểu rằng U.23 U.23 Việt Nam rất mạnh ở các pha phản công, HLV Marcelo Broli đã bố trí đội hình thấp. Đại diện Tây Á ưu tiên phòng ngự an toàn, rồi tận dụng khoảng không sau lưng hậu vệ VN để các tiền vệ, tiền đạo "mở tốc".

Trong bối cảnh có nhiều cầu thủ gốc Phi rất nhanh và khỏe như Solomon Sosu hay Junior Ndiaye, U.23 UAE có thể chọn đấu pháp phản công, khiến U.23 Việt Nam phải liên tục chống phản công, điều hiếm khi xảy ra ở giải châu Á.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) gặp khó trong hiệp 1 ẢNH: TED TRẦN TV

Dù chọn cách chơi cầm chừng, giữ nhịp và thận trọng, nhưng U.23 Việt Nam vẫn gặp khó trước các pha chuyển đổi trạng thái nhanh của Ndiaye cùng đồng đội. Các học trò HLV Kim Sang-sik vẫn chọn khoét biên như các trận trước, khi dồn ép biên trái, nơi khoảng trống giữa hậu vệ và trung vệ UAE đã lộ rõ ở vòng bảng. Tuy nhiên, phải đến khi một sự cố ngoài dự kiến, đó là tiền đạo cánh Lê Viktor rời sân vì chấn thương đầu để nhường chỗ cho Đình Bắc, khác biệt mới đến.

Đình Bắc vốn được HLV Kim Sang-sik để dành cho hiệp 2, nhưng phải tung vào sân giữa hiệp 1. Để rồi, tiền đạo mang áo số 7 tiếp tục chứng minh đẳng cấp ngôi sao mà bóng đá trẻ Việt Nam rất lâu không khai phá được.

Từ pha cầm bóng ở cánh trái, khi đã bị đối thủ áp lưng và theo sát, Đình Bắc vẫn bứt tốc vượt mặt rồi chuyền như đặt cho Lê Phát đệm bóng ghi bàn ở phút 39. Một khoảnh khắc thể hiện triết lý của ông Kim: lựa thời điểm bứt tốc, rồi ghi bàn gọn gàng. Đó là lý do U.23 Việt Nam ghi nhiều bàn nhất, dù sút ít nhất ở bảng A. Với học trò ông Kim, chất lượng quan trọng hơn số lượng.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam vẫn gặp khó khăn, bởi U.23 UAE cũng đá… hệt như vậy. Đội bóng của HLV Broli không cầm bóng nhiều, mà thường chỉ cần 2-3 đường chuyền để tiếp cận vòng cấm của thủ môn Trung Kiên.

Chiến thắng quả cảm ẢNH: TED TRẦN TV

U.23 UAE chơi nhanh, gọn, ít đường chuyền thừa, chính bởi vậy, đội bóng Tây Á giàu sức sát thương dù chỉ cầm bóng 44%. Tình huống gỡ hòa phút 42 đến từ pha phối hợp rất cơ bản, khi bóng được rót về phía cột xa để một cầu thủ đánh đầu chuyền vào dội xà, sau đó Junior Ndiaye đánh đầu bồi ghi bàn.

Chiến thắng thuộc về chúng ta

Nếu U.23 UAE giữ nguyên cách đá thận trọng trong hiệp 2, U.23 Việt Nam đã thay đổi. Công thức vận hành của HLV Kim Sang-sik đã pha trộn thêm chút mạo hiểm, khi hai biên được đẩy lên cao hơn, đặc biệt ở cánh phải của Minh Phúc.

Hậu vệ trẻ của CLB Công an Hà Nội phải đối đầu với Richard Akonnor, cựu cầu thủ Montpellier (Pháp). Cuộc đấu giữa Minh Phúc và Akonnor cũng tiêu biểu cho màn thư hùng giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE, khi đối thủ dùng sức mạnh càn lướt, còn học trò ông Kim hóa giải bằng sự khéo léo, nhẫn nại và tinh thần tập thể.

HLV Kim Sang-sik đã chứng minh, U.23 Việt Nam có thể tìm đường đến cầu môn đối thủ bằng bất kỳ con đường nào.

Trong ngày Đình Bắc có thể sắm cả hai vai ghi bàn và kiến tạo nhờ phong độ ấn tượng, U.23 Việt Nam càng ở gần bàn thắng hơn. Phút 62, Minh Phúc tạt bóng cực dẻo để Đình Bắc đánh đầu ngược đẹp mắt thành bàn. Pha đánh đầu tái hiện lại bàn thắng tuyệt đẹp mà Đình Bắc từng ghi vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup 2023, cho thấy khả năng quan sát và nhạy cảm săn bàn của chân sút 22 tuổi.

Tuy nhiên, cũng như hiệp 1, U.23 Việt Nam gặp khó khi phải phán đoán các pha tạt bóng “cầu âu” với điểm rơi chuẩn của U.23 UAE. Phút 68, hàng thủ của ông Kim bất lực nhìn Mansoor Al Menhali bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2.

U.23 Việt Nam đã dồn ép đối thủ nghẹt thở, nhưng bỏ lỡ cơ hội dẫn đến kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Sức mạnh của tinh thần tập thể ẢNH: TED TRẦN TV

Trong khi U.23 Việt Nam có bài vở, mảng miếng rõ ràng, U.23 UAE lùi đội hình về sâu để chống phản công. Lúc đẩy cao, đội bóng của HLV Broli chỉ tạt và tạt để tìm cơ hội nhờ vào những cầu thủ cao to, tranh chấp khỏe như Ndiaye, Sosu.



Bóng đá rất công bằng, khi chiến thắng đã thuộc về đội bóng thực sự chiến đấu vì nó. Khoảnh khắc Nhật Minh đảo bóng qua hai cầu thủ U.23 UAE rồi sút bật ra, để Minh Phúc tiếp ứng ghi bàn chính là giá trị của tinh thần tập thể, khi các cầu thủ đã nỗ lực vì nhau và không buông bỏ đến phút cuối.

Đánh bại U.23 UAE, U.23 Việt Nam ghi danh vào bán kết U.23 châu Á sau 8 năm chờ đợi. Chuỗi chiến thắng của thầy trò Kim Sang-sik cũng nâng lên con số không tưởng... 15.

Chúng ta xứng đáng với điều đó. U.23 Việt Nam đã chơi quá tuyệt vời!