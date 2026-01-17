Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFC dự báo cực nóng: Thắng mãn nhãn UAE, U.23 Việt Nam có hy vọng vô địch U.23 châu Á 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/01/2026 01:55 GMT+7

Ngay sau khi U.23 Việt Nam giành quyền vào bán kết, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá thầy trò HLV Kim Sang-sik là một trong những đội có hy vọng vô địch U.23 châu Á 2026.

Tứ kết nghẹt thở đến giây cuối cùng

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U.23 UAE ở trận tứ kết, U.23 Việt Nam không chỉ giành vé vào bán kết VCK U.23 châu Á 2026 mà còn lập tức nhận được những đánh giá tích cực từ trang chủ AFC.

Trong bài tổng thuật trận tứ kết, AFC nhấn mạnh bản lĩnh và sự kiên cường của U.23 Việt Nam khi 2 lần bị gỡ hòa nhưng vẫn biết cách đứng dậy đúng thời điểm để định đoạt trận đấu trong hiệp phụ. Theo AFC, U.23 Việt Nam đã thắng mãn nhãn và việc vượt qua một đối thủ giàu thể lực và kinh nghiệm như U.23 UAE cho thấy đội bóng Đông Nam Á đang sở hữu nền tảng đủ vững chắc để tiếp tục mơ xa tại giải đấu năm nay.

U.23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết U.23 châu Á 2026 sau màn rượt đuổi nghẹt thở với UAE

AFC dự báo cực nóng: Thắng mãn nhãn UAE, U.23 Việt Nam có hy vọng vô địch U.23 châu Á 2026- Ảnh 1.

Đình Bắc và pha ăn mừng kiểu siu của Ronaldo

Trang chủ AFC đặc biệt nhắc tới khả năng tạo khác biệt của các cầu thủ trẻ U.23 Việt Nam ở những thời điểm then chốt. Đình Bắc được đánh giá cao với vai trò nhân tố mang tính đột biến, trong khi Minh Phúc được xem là người hùng khi ghi bàn quyết định ở hiệp phụ, ấn định chiến thắng cho đội bóng áo đỏ.

U.23 Việt Nam trở lại tốp 4 đội mạnh nhất kể từ sau Thường Châu 2018

Lần đầu tiên kể từ năm 2018, U.23 Việt Nam trở lại vòng 4 đội mạnh nhất được xem là cột mốc quan trọng, giúp U.23 Việt Nam lấy lại vị thế trong nhóm các đội trẻ hàng đầu châu lục. The-afc.com viết: "U.23 Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng vô địch sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U.23 UAE sau hiệp phụ trong trận tứ kết".

AFC dự báo cực nóng: Thắng mãn nhãn UAE, U.23 Việt Nam có hy vọng vô địch U.23 châu Á 2026- Ảnh 2.

Minh Phúc ấn định tỷ số 3-2 cho U.23 Việt Nam

Với tinh thần thi đấu kiên cường, lối chơi kỷ luật cùng những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc, U.23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới mục tiêu cao nhất nếu tiếp tục duy trì phong độ và sự tập trung ở các trận đấu còn lại.

Ở bán kết, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu đội thắng trong cặp đấu giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc. AFC đánh giá đây sẽ là thử thách lớn, song cũng là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik khẳng định tham vọng và vị thế của mình tại VCK U.23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

