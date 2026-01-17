Truyền thông UAE: ‘Thật khó tin với tinh thần, lối chơi và thể lực sung mãn của U.23 Việt Nam'

Ở trận tứ kết U.23 châu Á 2026 diễn ra tối 16.1, U.23 Việt Nam đánh bại U.23 UAE 3-2. Trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội tạo nên cuộc rượt đuổi hấp dẫn, hòa 2-2. Bước vào hiệp phụ, Phạm Minh Phúc trở thành người hùng của U.23 Việt Nam với bàn thắng ở phút 101, ấn định thắng lợi cho U.23 Việt Nam.

Trang Al Bayan của UAE nhận xét: “Đúng như dự đoán, U.23 UAE và U.23 Việt Nam đã mang đến một trận đấu kịch tính, với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi. Tất cả đều là những bàn thắng chất lượng, chứng minh việc 2 đội có mặt ở vòng tứ kết là xứng đáng. Với U.23 UAE, chúng ta bước vào trận đấu với vị thế là đội bị đánh giá thấp hơn, chỉ đứng thứ 2 bảng B, trong khi U.23 Việt Nam là 2 đội toàn thắng ở vòng bảng. Tuy nhiên, các học trò của ông Marcelo Broli đã xóa nhòa khoảng cách đó để có trận đấu rất hay, chơi sòng phẳng với U.23 Việt Nam”.

U.23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết U.23 châu Á 2026 sau màn rượt đuổi nghẹt thở với UAE

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U.23 Việt Nam đánh bại được U.23 UAE ở giải đấu chính thức - một cột mốc lịch sử mới của họ. Đồng thời, các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục viết nên trang sử mới khi có lần thứ 2, sau năm 2018 góp mặt ở vòng bán kết”, Al Bayan nhấn mạnh.

U.23 Việt Nam đánh bại U.23 UAE đầy cảm xúc ẢNH: TED TRẦN

"U.23 Việt Nam thắng xứng đáng"

Trang Al Khaleej dùng tiêu đề “U.23 UAE thua đau U.23 Việt Nam, chính thức rời U.23 châu Á 2026” để nói về trận đấu. Trang báo của UAE bày tỏ: “U.23 UAE dường như chỉ chơi bóng trong 90 phút khi rượt đuổi tỷ số với U.23 Việt Nam, hòa 2-2. Những cầu thủ như Mansoor Saeed, thủ thành Khaled Tawhid chơi đầy nỗ lực, rất xứng đáng được ghi nhận. Ngoài ra, Junior Ndiaye cũng có trận đấu bùng nổ, di chuyển liên tục. Tuy nhiên, hai hiệp phụ U.23 UAE đánh mất thế trận vào tay U.23 Việt Nam và kết cục là phải nhận trận thua đau đớn”.

Trong khi đó, trang Emarat Al Youm dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của U.23 UAE ở trận tứ kết. Đồng thời, ký giả của Emarat Al Youm cũng đánh giá rất cao những gì U.23 Việt Nam đã thể hiện.

Emarat Al Youm đánh giá: “U.23 Việt Nam bước vào trận tứ kết U.23 châu Á với vị thế đặc biệt khi là đội toàn thắng ở vòng bảng và đứng đầu bảng A. Không chỉ đạt thành tích tuyệt đối về điểm số, đội bóng của ông Kim Sang-sik còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tổ chức lối chơi, đặc biệt là khả năng phòng ngự kỷ luật, chuyển trạng thái nhanh và kiểm soát thế trận trước các đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội.

Dù vậy, không ai nghĩ U.23 Việt Nam có thể giữ được phong độ ổn định và bản lĩnh kiên cường lâu đến vậy. 3 bàn thắng của họ vào lưới U.23 Việt Nam đều đến từ những pha dàn xếp điềm tĩnh, đẹp mắt. Trong những điểm chạm cuối cùng, U.23 Việt Nam cũng cho thấy sự dứt khoát của mình. Với những gì đã thể hiện, vé vào bán kết là xứng đáng với U.23 Việt Nam”.

U.23 Việt Nam có lần thứ 2 trong lịch sử vào bán kết U.23 châu Á ẢNH: TED TRẦN

Emarat Al Youm nhận định: “Thật khó tin với tinh thần, nền tảng thể lực lẫn lối chơi mà U.23 Việt Nam duy trì được, đặc biệt trong 2 hiệp phụ. Đây chính là sự khác biệt hoàn toàn với U.23 UAE, mở ra chiến thắng cho U.23 Việt Nam. Nếu tiếp tục duy trì được sự chắc chắn và hiệu quả như ở vòng bảng, U.23 Việt Nam chắc chắn là đối thủ “khó chịu” bậc nhất tại U.23 châu Á 2026”.

Highlight U.23 Việt Nam 3-2 U.23 UAE: Lê Phát, Đình Bắc, Minh Phúc đưa 'chiến binh sao vàng' vào bán kết