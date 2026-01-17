'Cậu út' Lê Phát thực sự... phát dưới 'ma thuật' của HLV Kim Sang-sik

Lê Phát ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho U.23 Việt Nam ảnh: Ted Trần

Lê Phát ghi bàn đầu tiên cho U.23 Việt Nam

Phút 40, đội tuyển U.23 Việt Nam có tình huống chuyển trạng thái nhanh, bóng đến chân Đình Bắc. Sau những nhịp động tác giả, anh đã thoát xuống và căng ngang vào trong rất khó chịu. Chân sút trẻ Nguyễn Lê Phát đã rất nhanh có mặt để đệm bóng vào lưới mở tỷ số cho U.23 Việt Nam.

Đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp Lê Phát xuất phát từ đầu tại VCK U.23 châu Á và đã có bàn thắng đầu tiên cho đội U.23 Việt Nam ở sân chơi trẻ hàng đầu châu Á.

Đó là thành tích rất đáng nể ở chàng trai năm nay chỉ mới vừa bước sang tuổi 19, trẻ nhất U.23 Việt Nam nhưng đang có những bước tiến bộ rõ nét dưới sự dìu dắt của HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik đã đúng khi đặt niềm tin vào Lê Phát ảnh: Ted Trần

Gia nhập lò PVF từ năm 10 tuổi, Lê Phát nhanh chóng được biết đến như một hạt giống giàu tiềm năng nhờ những tố chất tốc độ, xử lý bóng khéo léo, tố chất tâm lý lì lợm và dứt điểm sắc sảo.

Năm 2022, anh cùng với 2 tài năng trẻ khác của lò PVF là Đào Quang Anh và Phùng Quang Tú đã được chọn để tập huấn 3 tháng tại CLB Deinze MSK (Bỉ).

Đây chính là quãng thời gian tích lũy quý giá, giúp chân sút trẻ cao 1,75 m này học được những kỹ năng di chuyển không bóng hiện đại, hoàn thiện lối chơi cho vị trí trung phong cắm sở trường.

Giấc mơ trở thành hiện thực

Đầu mùa bóng này, có một ngôi sao của Ninh Bình FC được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở đội tuyển U.23 Việt Nam. Nhưng cuối cùng, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đã vắng mặt trong khi chàng trai trẻ Nguyễn Lê Phát có mặt từ SEA Games cho đến VCK U.23 châu Á.

U.23 Việt Nam đang tự tin với trung phong cắm Lê Phát ảnh: Ted Trần

Trong bóng đá luôn có chỗ cho may mắn và trường hợp của Lê Phát đích thực là như vậy, khi những chấn thương của các đàn anh Vĩ Hào, Thanh Nhàn đã mở ra cơ hội cho chàng trai vài tháng trước vẫn được đánh giá ở mức "của tương lai".

Việc được gọi lên tập chung cùng U.23 Việt Nam và sự tiến bộ rõ nét qua từng buổi tập đã giúp Lê Phát ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik, đến mức được trao suất đá chính ở đất Ả Rập Xê Út thay vì các đàn anh như Quốc Việt.

Là một người tỉnh táo và có ADN của văn hóa chiến thắng trong người, chiến lược gia người Hàn Quốc nhìn thấy bên trong cậu học trò trẻ là tiềm năng to lớn,

CĐV Việt Nam cổ vũ U.23 Việt Nam gặp U.23 UAE ảnh: Ted Trần

Chúc mừng bàn thắng quan trọng và chắc chắn sẽ rất đáng nhớ của Nguyễn Lê Phát. Hy vọng đây sẽ là cột mốc lịch sử, thôi thúc chàng trai trẻ càng tập trung, phấn đấu và tự tin hơn nữa trong hành trình rộng mở phía trước.

Ở tuổi 19, Nguyễn Lê Phát còn nhiều không gian để tiến bộ. Hành trang với những trận đá chính ở VCK U.23 châu Á 2026 hứa hẹn sẽ giúp chàng trai quê ở tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) nhanh chóng trưởng thành hơn nữa, để bay cao hơn, đi xa hơn.

Và tin rằng với tài năng của mình, HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục tạo ra "ma thuật" kỳ diệu để giúp Nguyễn Lê Phát có thể có những bước phát triển vững chắc, để sớm trở thành thủ lĩnh hàng công U.23 Việt Nam trong 2 kỳ U.23 châu Á tiếp theo.