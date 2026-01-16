Xuất hiện pha bóng cực ‘dị’ tại U.23 châu Á 2026: Cầu thủ U.23 Nhật Bản và Jordan đều… sững sờ

Tình huống rất hy hữu của bóng đá thế giới

Sau 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ thuộc vòng tứ kết giải U.23 châu Á 2026, U.23 Nhật Bản hòa 1-1 với U.23 Jordan. Kết quả khiến hai đội phải bước vào chấm luân lưu cân não để phân định thắng thua, quyết định tấm vé vào vòng bán kết giải đấu châu lục.

Chấm phạt đền của trận đấu đã chứng kiến một tình huống cực kỳ hy hữu. Cụ thể, ở lượt sút thứ hai, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về U.23 Nhật Bản, người hâm mộ đã không thể tin vào mắt mình. Trên chấm 11 m, cầu thủ Nhật Bản thực hiện cú sút vào góc trái và bị thủ môn Jordan cản phá. Tuy nhiên, bóng sau đó bay lên trời và rơi xuống lại trước khung thành, xoáy ngược vào khung thành.

Highlight U.23 Nhật Bản - U.23 Jordan: 'Ông lớn' bản lĩnh trên chấm luân lưu

Thủ môn U.23 Jordan ăn mừng, rồi lại thất vọng khi bóng xoáy vào lưới ẢNH: CMH

Mọi cảm xúc đã bị đảo ngược ở pha bóng này. Cầu thủ Nhật Bản từ tiếc nuối đã vui mừng khi bóng vào lưới. Trong khi đó, thủ môn Jordan đang ăn mừng bỗng nhiên cực kỳ thất vọng chỉ sau vài giây. Các cổ động viên hai đội cũng có cảm xúc tương tự.

Đây là pha bóng cực kỳ hiếm gặp trong bóng đá, nhưng lần này đã xuất hiện ở VCK U.23 châu Á 2026. Tình huống này cũng là bước ngoặt lớn, giúp U.23 Nhật Bản giành chiến thắng trên chấm phạt đền và tiến vào vòng bán kết.