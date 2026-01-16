Lịch thi đấu AFF Cup mới nhất của đội tuyển Việt Nam, FPT Play sở hữu bản quyền truyền thông

Ra quân ngày 24.7

Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch AFF Cup 2026 bằng chuyến làm khách, gặp đội thắng trong trận play-off giữa đội tuyển Brunei và Timor Leste vào ngày 24.7.2026. Trên lý thuyết, đây đều là những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng việc phải đá trận ra quân trên sân khách luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là trong bối cảnh các đội yếu thường nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất.

Trong 3 kỳ AFF Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam thường khởi đầu chắc chắn, bất bại ở các trận mở màn. Điều này cho thấy kinh nghiệm và sự ổn định là điểm tựa quan trọng của đội tuyển Việt Nam khi bước vào giải đấu kéo dài với mật độ thi đấu dày.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu AFF Cup 2026 bằng trận đấu trên sân khách ẢNH: NGỌC LINH

Ngày 31.7: Singapore – đối thủ cũ, thế trận mới

Trở về sân nhà ở lượt trận thứ hai (31.7.2026), đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Singapore, đối thủ từng là “khắc tinh” trong giai đoạn đầu của AFF Cup, nhưng đã dần lép vế so với chúng ta trong hơn một thập niên qua.

Đáng chú ý nhất là tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam và Singapore gặp nhau ở bán kết. Ở loạt trận này, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã thể hiện bản lĩnh, đánh bại Singapore 5-1 sau 2 lượt đấu để giành quyền vào chung kết, sau đó lên ngôi vô địch.

Ngày 3.8: Indonesia – trận đấu then chốt của bảng A

Thử thách lớn nhất với đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng sẽ đến ở lượt trận thứ ba, khi làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 3.8.2026. Giới chuyên môn đánh giá, kết quả ở trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng A.

Tính riêng trong các giải chính thức từ năm 2019 đến nay, đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã gặp nhau đến 9 lần. “Những chiến binh sao vàng” thắng 4 trận, hòa 2, thua 3. Trong lần gặp gần nhất, ở vòng bảng AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Indonesia 1-0.

Trong những năm qua, đội tuyển Indonesia triển khai chính sách nhập tịch, giúp đội hình của họ mạnh lên rõ rệt. Đội tuyển xứ vạn đảo sở hữu lối chơi giàu thể lực, tốc độ cao và luôn tạo ra áp lực lớn khi đá sân nhà. Vì vậy, chuyến làm khách trên sân của Indonesia được dự báo sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia (áo trắng) ở AFF Cup 2024 ẢNH: VFF

Ngày 7.8: Campuchia – trận đấu không được phép chủ quan

Khép lại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân nhà, tiếp Campuchia vào ngày 7.8.2026. Xét về lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt trội. Tại AFF Cup và vòng loại World Cup, hai đội đã gặp nhau 7 lần và đội tuyển Việt Nam thắng 6 trận, hòa 1.

Chia sẻ với truyền thông Campuchia ngày 16.1, HLV Koji Gyotoku của đội tuyển Campuchia thẳng thắn thừa nhận: “Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, Indonesia cũng vậy. Hai đội này đều vượt trội so với chúng tôi. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng có chất lượng cao và Indonesia cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là vào bán kết. Điều đó không dễ, nhưng Campuchia sẽ nỗ lực hết sức. Chúng tôi cần phải giành kết quả tốt trước Việt Nam, Indonesia cũng như các đội mạnh khác”.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup ẢNH: VFF

Theo thể thức, khi vòng bảng khép lại, hai đội đứng đầu sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết lượt đi diễn ra vào 15 và 16.8, lượt về vào 18 và 19.8.2026. Trong khi đó, chung kết AFF Cup 2026 vẫn tổ chức theo thể thức hai lượt trận: lượt đi ngày 22.8, lượt về 26.8.2026.

Toàn bộ trận đấu của AFF Cup 2026 sẽ được phát trực tiếp trên FPT Play do đơn vị này đã nắm giữ bản quyền truyền thông.