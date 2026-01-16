Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu AFF Cup mới nhất của đội tuyển Việt Nam, FPT Play sở hữu bản quyền truyền thông

Văn Trình
Văn Trình
16/01/2026 16:50 GMT+7

Lịch thi đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 (tên cũ là AFF Cup) vừa được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) công bố đã phác họa rõ hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam sẽ không hề nhẹ nhàng.

Ra quân ngày 24.7

Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch AFF Cup 2026 bằng chuyến làm khách, gặp đội thắng trong trận play-off giữa đội tuyển Brunei và Timor Leste vào ngày 24.7.2026. Trên lý thuyết, đây đều là những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng việc phải đá trận ra quân trên sân khách luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là trong bối cảnh các đội yếu thường nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất.

Trong 3 kỳ AFF Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam thường khởi đầu chắc chắn, bất bại ở các trận mở màn. Điều này cho thấy kinh nghiệm và sự ổn định là điểm tựa quan trọng của đội tuyển Việt Nam khi bước vào giải đấu kéo dài với mật độ thi đấu dày.

Lịch thi đấu AFF Cup mới nhất của đội tuyển Việt Nam, FPT Play sở hữu bản quyền truyền thông- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu AFF Cup 2026 bằng trận đấu trên sân khách

ẢNH: NGỌC LINH

Ngày 31.7: Singapore – đối thủ cũ, thế trận mới

Trở về sân nhà ở lượt trận thứ hai (31.7.2026), đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Singapore, đối thủ từng là “khắc tinh” trong giai đoạn đầu của AFF Cup, nhưng đã dần lép vế so với chúng ta trong hơn một thập niên qua.

Đáng chú ý nhất là tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam và Singapore gặp nhau ở bán kết. Ở loạt trận này, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã thể hiện bản lĩnh, đánh bại Singapore 5-1 sau 2 lượt đấu để giành quyền vào chung kết, sau đó lên ngôi vô địch.

Ngày 3.8: Indonesia – trận đấu then chốt của bảng A

Thử thách lớn nhất với đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng sẽ đến ở lượt trận thứ ba, khi làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 3.8.2026. Giới chuyên môn đánh giá, kết quả ở trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng A.

Tính riêng trong các giải chính thức từ năm 2019 đến nay, đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã gặp nhau đến 9 lần. “Những chiến binh sao vàng” thắng 4 trận, hòa 2, thua 3. Trong lần gặp gần nhất, ở vòng bảng AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Indonesia 1-0.

Trong những năm qua, đội tuyển Indonesia triển khai chính sách nhập tịch, giúp đội hình của họ mạnh lên rõ rệt. Đội tuyển xứ vạn đảo sở hữu lối chơi giàu thể lực, tốc độ cao và luôn tạo ra áp lực lớn khi đá sân nhà. Vì vậy, chuyến làm khách trên sân của Indonesia được dự báo sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Lịch thi đấu AFF Cup mới nhất của đội tuyển Việt Nam, FPT Play sở hữu bản quyền truyền thông- Ảnh 2.
Lịch thi đấu AFF Cup mới nhất của đội tuyển Việt Nam, FPT Play sở hữu bản quyền truyền thông- Ảnh 3.
Lịch thi đấu AFF Cup mới nhất của đội tuyển Việt Nam, FPT Play sở hữu bản quyền truyền thông- Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia (áo trắng) ở AFF Cup 2024

ẢNH: VFF

Ngày 7.8: Campuchia – trận đấu không được phép chủ quan

Khép lại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân nhà, tiếp Campuchia vào ngày 7.8.2026. Xét về lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt trội. Tại AFF Cup và vòng loại World Cup, hai đội đã gặp nhau 7 lần và đội tuyển Việt Nam thắng 6 trận, hòa 1.

Chia sẻ với truyền thông Campuchia ngày 16.1, HLV Koji Gyotoku của đội tuyển Campuchia thẳng thắn thừa nhận: “Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, Indonesia cũng vậy. Hai đội này đều vượt trội so với chúng tôi. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng có chất lượng cao và Indonesia cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là vào bán kết. Điều đó không dễ, nhưng Campuchia sẽ nỗ lực hết sức. Chúng tôi cần phải giành kết quả tốt trước Việt Nam, Indonesia cũng như các đội mạnh khác”.

Lịch thi đấu AFF Cup mới nhất của đội tuyển Việt Nam, FPT Play sở hữu bản quyền truyền thông- Ảnh 5.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup

ẢNH: VFF

Theo thể thức, khi vòng bảng khép lại, hai đội đứng đầu sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết lượt đi diễn ra vào 15 và 16.8, lượt về vào 18 và 19.8.2026. Trong khi đó, chung kết AFF Cup 2026 vẫn tổ chức theo thể thức hai lượt trận: lượt đi ngày 22.8, lượt về 26.8.2026.

Toàn bộ trận đấu của AFF Cup 2026 sẽ được phát trực tiếp trên FPT Play do đơn vị này đã nắm giữ bản quyền truyền thông.

Tin liên quan

Báo Đông Nam Á kỳ vọng lớn: 'U.23 Việt Nam sẽ đánh bại UAE, không cần phải đá luân lưu’

Báo Đông Nam Á kỳ vọng lớn: 'U.23 Việt Nam sẽ đánh bại UAE, không cần phải đá luân lưu’

Truyền thông Đông Nam Á đang đặt nhiều kỳ vọng và dự đoán U.23 Việt Nam sẽ đánh bại U.23 UAE, góp mặt ở bán kết U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam đủ hỏa lực kiềm tỏa dàn nhập tịch siêu mạnh, U.23 UAE nguy cơ bị loại

Cầu thủ UAE đi tập muộn, có vẻ thiếu tập trung trước tứ kết đấu U.23 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

AFF Cup đội tuyển Việt Nam Indonesia Nhập tịch Đông Nam Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận